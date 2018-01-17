Госполиция изъяла фальшивые парфюмы Versace, Boss, Chanel и Davidoff

Новости Происшествия | 23 января 2018 | 23:24

Пресс-фото Пресс-фото

В начале этого года, во время проведения плановой проверки по торговым местам Даугавпилса сотрудники полиции нашли и изъяли фальшивые парфюмы известных мировых брендов. Всего изъято 99 флаконов поддельных духов на общую сумму около 5000 евро.

Все изъятые парфюмерные изделия отправлены на экспертизу. В том случае, если и экспертиза подтвердит, что коммерсант реализовал подделку, ему придется уплатить штраф в размере 14 000 евро.

По данным пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, проверка была проведена 11 января сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления криминальной полиции. В числе изъятых товаров — парфюмы таких известных мировых брендов, как Versace, Boss, Armani, Chanel, Davidoff и другие.

Следствие продолжается.

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