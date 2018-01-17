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Сегодня вы будете подобны канатоходцу, балансирующему над бездной и, что интересно, получающему от этого удовольствие. Не впадайте в панику сразу, вы не разобьетесь, зато привлечете всеобщее внимание.

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Новости Происшествия | 23 января 2018 | 23:20

В тяжелой аварии на Даугавпилсском шоссе погиб мужчина

Пресс-фото

В понедельник 22 января на 165-м километре шоссе Рига — Даугавпилс столкнулись легковой и грузовой автомобили. В аварии погиб один человек, сообщили в Госполиции.

Полиция получила вызов на место ДТП в 14.23. По предварительной информации, управлявший машиной Volkswagen Jetta мужчина 1993 г.р. выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Volvo FH 12 с полуприцепом, за рулем которого был мужчина 1983 г.р.

Водитель Volkswagen Jetta погиб на месте, а водитель грузовика доставлен с травмами в больницу. Возбуждено уголовное дело.

Delfi

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