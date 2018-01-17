Объявлены номинанты на «Оскар»

Новости В мире | 24 января 2018 | 00:15

mail.ru mail.ru

Американская академия кинематографических искусств и наук назвала претендентов на премию «Оскар».

Список номинантов огласили в Лос-Анджелесе, трансляция доступна на YouTube.

Российскую ленту «Нелюбовь» номинировали в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Картина режиссера Андрея Звягинцева поборется за премию с такими проектами, как «Фантастическая женщина», «Оскорбление», «О теле и душе» и «Квадрат».

Лучший фильм:

«Зови меня своим именем»

«Темные времена»

«Дюнкерк»

«Прочь»

«Леди Берд»

«Призрачная нить»

«Секретное досье»

«Форма воды»

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучшая актриса:

Салли Хокинс

Фрэнсис Макдормэнд

Марго Робби

Сирша Ронан

Мэрил Стрип

Лучший актер:

Тимоти Чаламет

Дэниел Дэй-Льюис

Дэниэл Калуя

Гэри Олдмен

Дензел Вашингтон

Лучшая актриса второго плана:

Мэри Джей Блайдж

Эллисон Дженни

Лесли Мэнвилл

Октавия Спенсер

Лори Меткалф

Лучший актер второго плана:

Уиллем Дефо

Вуди Харрельсон

Ричард Дженкинс

Кристофер Пламмер

Сэм Рокуэлл

Операторская работа:

«Бегущий по лезвию 2049»

«Ферма «Мадбаунд»»

«Дюнкерк»

«Темные времена»

«Форма воды»

Лучшая музыка к фильму:

«Дюнкерк»

«Призрачная нить»

«Звездные войны: Последние джедаи»

«Форма воды»

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучший грим и прически:

«Темные времена»

«Виктория и Абдул»

«Чудо»

Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.

Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известную как «Оскар», учредили в 1929 году и традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе.

Vesti