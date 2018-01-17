Проверки публичных объектов в Латгалии выявили нарушения пожаробезопасности

Новости Общество | 23 января 2018 | 23:00

Пресс-фото Пресс-фото

Латгальское отделение Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС, VUGD) в начале декабря пошло с внеплановыми рейдами по общественным зданиям в регионе, проверяя, как соблюдаются требования к обеспечению пожаробезопасности. Нарушений – меньше, чем прежде, но проблемы по-прежнему есть, сообщает Latvijas radio.

Проверки проводились в таких важных учреждениях, как больницы, пансионаты, реабилитационные центры, в отелях – там, где люди не только бывают днем, но и ночуют. Такие рейды ГПСС организует раз в три года. На сей раз рейды были ночными – с 22 часов и до трех-четырех утра, рассказал командир Резекненской части ГПСС Виктор Щавинский. Он перечислил обнаруженные нарушения:

«Главное упущение – пути эвакуации: эвакуационное освещение не работает, пути эвакуации не обозначены, по пути к эвакуационному выходу имеются препятствия, загромождены проходы, и двери нельзя легко открыть изнутри».

По правилам двери, предназначенные для эвакуации, должны быть оборудованы специальными замками, которые при выходе из здания можно открыть в течение не более чем трех секунд. Но при проверке были случаи, когда ответственные лица даже не сразу отыскивали ключ от запертой двери.

Если ключ валяется в ящике вместе с другими, и он не подписан – человеку нужно еще побегать от него к двери и обратно, пока удастся дверь открыть. А это – упущенное время и, вполне возможно, угроза человеческим жизням в критической ситуации,

рассказал Щавинский.

На нескольких объектах пожарная сигнализация была не в порядке, а дежурному персоналу не хватало знаний и уверенности в том, как им правильно действовать при пожаре. Сотрудники учреждений были не в состоянии рассказать, что они в такой ситуации предпримут, по какому номеру будут звонить, как организуют эвакуацию людей из помещений. Нарушениями грешат и больницы, сообщил замкомандира Латгальской региональной бригады Дмитрйи Карпов:

«Система тревоги не работала, потому что на панели была ошибка. На первом этаже объекта двери для эвакуации были с замками, мешающими открыть их за три секунды. Это важно, когда идет эвакуация – особенно ночью: открыть двери, чтобы люди могли покинуть здание.

Текстовая часть планов эвакуации не пополнена информацией на русском и английском языке. Но план должен быть пополнен и на русском, и на английском».

По словам Карпова, констатированные нарушения в медучреждении были устранены на следующий же день.

В целом в Латгалии проверено 126 объектов. Упущения различной степени найдены почти везде, но в целом ситуация улучшилась, признал Карпов: «Штрафы мы не выписываем, на сей раз были составлены акты и даны сроки на устранение нарушений». При попторной проверке всё было уже в порядке. И только на двух объектах выявлены серьезные нарушения – в Резекне и Даугавпилсе. В Резекне начато административное делопроизводство, в Даугавпилсе будет повторная проверка через некоторое время.

За прошлый год в ГПСС поступило свыше 8700 вызовов на пожары, публичыне объекты горели 178 раз. В 2017 году исполнилось 10 лет с трагичнейшего в современной истории Латвии пожара, когда в центре социальной опеки Алсунгской волости Кулдигского края Reģi среди ночи погибли 23 человека – беспомощные, недееспособные люди. С тех пор ГПСС усиленное внимание уделяет именно социальным учреждениям.

LSM