Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 23 января 2018 | 22:50

На 22 января 2018 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 90 профессиям.

Вакансии:

- автомеханик;

- автослесари;

- администратор гостиницы;

- администратор салона красоты;

- бармен;

- бетонщик;

- бригадир (в области строительства);

- бухгалтер;

- водители грузовых автомобилей (международные перевозки);

- водитель автомобиля;

- водитель тракторной техники;

- врач (стажёр);

- главный бухгалтер;

- горничная;

- делопроизводитель (работа в Медуми);

- детский библиотекарь;

- доярки;

- жестянщик;

- инженер дорожного строительства;

- инженер-механик;

- инженер -технолог (машиностроение);

- инженер-строитель систем тепло-, газо- и водоснабжения;

- инженеры -программисты/ инженеры -электронщики;

- инженеры -проектировщики;

- инженеры -строители;

- нспектор по пособиям (VSAA);

- интервьюер;

- каменщики;

- кассир магазина;

- квалификационный инспектор водителей транспортных средств;

- комплектовщики (работа в Риге);

- кондитер;

- конструктор (машиностроение);

- консультант по продажам;

- кровельщики;

- маляры;

- маркировщик изделий (работа в Кекаве);

- мастера пиццы;

- мастер суши;

- медсестра дошкольного образовательного учреждения;

- менеджеры по продажам;

- монтажник строительных металлоконструкций;

- монтажники строительных конструкций;

- монтёр по сборке кабеля;

- мясник (работа в Германии);

- оператор ввода данных;

- оператор выдувного формования;

- оператор компьютеризированного деревообрабатывающего оборудования;

- оператор мясоперерабатывающего предприятия (работа в Кекаве);

- операторы швейного оборудования;

- отделочник;

- охранник мобильной группы;

- охранники;

- плотник;

- повара;

- помощник врача / фельдшер (работа в Медуми);

- помощник людей с ограниченными возможностями;

- помощник медсестры;

- помощник руководителя строительных работ;

- помощник технолога (металлообработка);

- продавец магазина;

- работник в лес;

- руководители проектов;

- руководитель/ монитор- консультант;

- руководитель производственной смены;

- рыночный торговец;

- санитар;

- сантехники;

- секретарь;

- сборщик трубопроводов;

- сварщики;

- скотник (Вайкуланы, Ликсна);

- слесарь металлоконструкций;

- слесарь монтажных работ;

- слесарь подвижного состава;

- специалист по коммерческой деятельности;

- старший бухгалтер;

- старший консультант;

- строитель;

- тестер компьютерной системы;

- технолог (металлообработка);

- технолог-механик;

- технолог швейного производства;

- токари;

- учитель дошкольного физического воспитания;

- учитель литературы (Салиенская средняя школа);

- учитель математики;

- учителя дошкольных образовательных учреждений;

- учителя латышского языка;

- фрезеровщики;

- физиотерапевт;

- швеи;

- шлифовщик;

- штукатур;

- электрики;

- электромеханик лифтов;

- электромонтёр;

- электрослесарь;

- эрготерапевт.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 65436023, 20243873.

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484369.



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