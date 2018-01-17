Социальная служба увеличивает разнообразие социальных услуг и повышает их качество

Новости Общество | 23 января 2018 | 20:20

С 1 февраля по 31 мая 2018 года Социальном приюте Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Cоциальная служба» в на улице Шаура, 23 будет работать новая программа социальной реабилитации “С чистого листа”, которая предназначена для лиц с алкогольной зависимостью. Авторы данной программы – специалисты социальной работы Социального приюта.

Цели программы социальной реабилитации:

освоить навыки жить и решать проблемы без использования веществ, вызывающих зависимость;

освоить жизненные и рабочие навыки;

реинтеграции в семье и обществе;

ресоциализировать клиентов в самостоятельную жизнь.

Целевые группы:

лица без определенного места жительства,

безработные,

лица с инвалидностью,

лица предпенсионного возраста;

лица с утратой рабочих навыков, с низким уровнем образования, которым трудно найти оплачиваемую работу.

Задачи программы:

научить прагматично решать проблемные ситуации;

предотвратить психологическую и социальную отсталость зрелости;

провести когнитивную реструктуризацию личности;

помочь освоить в реальные жизненные и профессиональные навыки;

помочь восстановить доверие в семье и отношения с семьей в новом качестве;

мотивировать поступить на работу;

помочь выработать устойчивое отрицательное отношение к вещестам, вызывающим зависимость, в дальнейшей жизни.

Главный партнер Социального приюта Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Социальная служба» в реализации программы социальной реабилитации “С чистого листа” - группа Анонимных алкоголиков “Vozroždenije”, а также Государственное агентство занятости, муниципальная полиция, государственная полиция, медицинские работники.

Информацию подготовила специалист Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Социальная служба» по общественным отношениям и электронным услугам Марина Горкина

Daugavpils.lv