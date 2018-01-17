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Новости Общество | 23 января 2018 | 20:20
Социальная служба увеличивает разнообразие социальных услуг и повышает их качество
С 1 февраля по 31 мая 2018 года Социальном приюте Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Cоциальная служба» в на улице Шаура, 23 будет работать новая программа социальной реабилитации “С чистого листа”, которая предназначена для лиц с алкогольной зависимостью. Авторы данной программы – специалисты социальной работы Социального приюта.
Цели программы социальной реабилитации:
освоить навыки жить и решать проблемы без использования веществ, вызывающих зависимость;
освоить жизненные и рабочие навыки;
реинтеграции в семье и обществе;
ресоциализировать клиентов в самостоятельную жизнь.
Целевые группы:
лица без определенного места жительства,
безработные,
лица с инвалидностью,
лица предпенсионного возраста;
лица с утратой рабочих навыков, с низким уровнем образования, которым трудно найти оплачиваемую работу.
Задачи программы:
научить прагматично решать проблемные ситуации;
предотвратить психологическую и социальную отсталость зрелости;
провести когнитивную реструктуризацию личности;
помочь освоить в реальные жизненные и профессиональные навыки;
помочь восстановить доверие в семье и отношения с семьей в новом качестве;
мотивировать поступить на работу;
помочь выработать устойчивое отрицательное отношение к вещестам, вызывающим зависимость, в дальнейшей жизни.
Главный партнер Социального приюта Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Социальная служба» в реализации программы социальной реабилитации “С чистого листа” - группа Анонимных алкоголиков “Vozroždenije”, а также Государственное агентство занятости, муниципальная полиция, государственная полиция, медицинские работники.
Информацию подготовила специалист Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Социальная служба» по общественным отношениям и электронным услугам Марина Горкина
Daugavpils.lv
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