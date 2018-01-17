Суповая кухня Социальной службы помогает в холодное время года

Новости Общество | 23 января 2018 | 20:17

Пятый год в Социальном/ночном приюте действует программа социальной реабилитации „Горячая еда - здоровая среда.” Каждый день от 60 до 120 клиентов получают бесплатную горячую еду. Это не только клиенты Социального /ночного приютов, но и жители различных микрорайонов города. Услуга суповой кухни пользуется популярностью, за 2017 год там было выдано 16560 порций горячей еды.

В рамках программы клиентам предоставляются:

бесплатное горячее блюдо (400 гр супа и 100 гр хлеба);

первичный медицинский осмотр для обнаружения платяных вшей и педикулеза;

рекомендации пройти профилактический осмотр (флюорография) у врача – пульмонолога в отделении легочных заболеваний Даугавпилсской региональной больницы;

консультации социального работника и социального реабилитолога о получении услуг Социального/ночного приюта и Социальной службы.

Социальные работники Ночного приюта вместе с муниципальной полицией регулярно выезжают в районы наибольшего скопления людей без определенного места жительства. Совместные выезды с муниципальной полицией проводятся 8 лет. Последнюю неделю состоялись 2 рейда, во время одного их них сотрудники приюта и полицейские обнаружили в микрорайоне Новое строение, у магазина RIMI бездомного, который был доставлен в Ночной приют.

Социальная служба просит жителей города быть отзывчивыми и неравнодушными к людям, оказавшимся в кризисной ситуации. В случаях необходимости просьба звонить по телефонам:113, 654-21500 – полиция самоуправления.

Также о месте нахождения лиц без определенного места жительства можно сообщать работникам Даугавпилсского Ночного приюта в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по телефонам:654-42691, 654-42694, 654-42698, 654-41698. В вечернее и ночное время - по телефону 654-42694.

Информацию подготовила специалист Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Cоциальная служба» по общественным отношениям и электронным услугам Марина Горкин

Daugavpils.lv