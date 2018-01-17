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Новости Общество | 23 января 2018 | 20:15

В Межциемсе живут инициативные жители

Межциемс – один из старейших микрорайонов Даугавпилса со своей богатой историей, дачными, санаторными и курортными традициями. Сохраняют их инициативные неравнодушные жители, которые объединились в общественную организацию. Основатель общества Олег Фогелманис называет это место уникальным. Уже с 19 века здесь работал санаторий, формировалась дачная застройка.

Сегодня Фогелманис видит три главные проблемы микрорайона. Это знаменитый цех по переработке кишок, который является источником зловония и никак не добавляет привлекательности месту. Общественники беспокоятся также о состоянии мелиорационной системы в поселке, которая существует уже 100 лет. Последние 30-40 лет, по их словам, никто ее не чистил. И еще: многие строения в поселке оригинальны и еще сохранили свою аутентичность, однако состояние многих домов внушают опасения. Члены общества надеются на плодотворное сотрудничество с Думой в этих вопросах.

На месте расчищенной активистами площадки самоуправление установило детскую площадку, заасфальтировало улицу, расширило проезжую часть. Диалог с муниципалитетом есть и это вселяет надежду, что Межциемс со временем станет привлекательным для жителей и туристов.

 У съемочной группы была возможность ознакомиться с историей семьи Олега Фогельманиса. Только один факт – его деду принадлежало первое в Даугавпилсе авто такси. Олега и его жену Ирену можно назвать патриотами Даугавпилса и своего Межциемса.

Самоуправление поддерживает инициативы общественных организаций и активно сотрудничает с теми, для которых небезразлично настоящее и будущее города. Напомним, что до 1 февраля Даугавпилсская городская дума принимает заявки на софинансирование проектов общественных организаций. Информацию об этом можно найти на домашней странице Даугавпилсской Думы www.daugavpils.lv .

Daugavpils.lv

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