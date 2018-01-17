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Новости Общество | 23 января 2018 | 20:13
Оттепель зимним радостям не помешает
Предстоящая оттепель возможно расстроит планы горожан придаться зимним радостям, однако коммунальные службы города смотрят на зиму достаточно позитивно и обещают приложить все усилия, чтобы и в черте города можно было активно провести свободное время. Полюбившаяся всем горка на Эспланаде в течение суток задувалась искусственным снегом. Восстанавливали покрытие потому что буквально за несколько дней использования снег скатали настолько, что дальнейшая эксплуатация была уже небезопасной.
Напомним, что еще в среду, 24 января в городе будет морозно, поэтому опробовать свеженький снежок еще есть время. Каток на площади Виенибас оттепели не боится. Успешно эксплуатироваться он может даже при среднесуточной температуре +8 градусов. Другое дело – дождь, который топит лед и сильно осложняет катание.
Так что при сильном дожде воздержитесь от поездки в центр, а сходите в Ледовый. Расписание катаний доступно на домашней страничке Олимпийского центра в Интернете. Надо сказать, что трасса в Стропах в этом зимнем сезоне тоже не пустовала, однако сейчас там минимальный снежный покров и на лыжах не походишь, но есть еще надежда на февраль. Коммунальщики обещают приложить все усилия и помочь природе в обустройстве лыжной трассы. Опыт прошлого года – в помощь.
И хотя в последние годы зима не балует нас холодами, это не повод хандрить. В моменты серых дождей зимой вспомните о том, что в городе проходит масса культурных мероприятий. Подробную информацию о них смотрите на сайте Даугавпилсской городской думы – www.daugavpils.lv
Daugavpils.lv
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