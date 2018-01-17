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Новости Латвия | 23 января 2018 | 20:09

Вторник, 23 января: мороз и солнце

Сегодня днем на территории Латвии установится ясная, но морозная погода, однако на западе страны воздух может прогреться до +1 градуса, прогнозируют синоптики.

Согласно прогнозам, днем распогодится и установится солнечная погода. Во второй половине дня столбик термометра будет держаться на отметке в -3..-6 градусов.

В Риге сегодня ясно и почти безветренно. Утром ожидается до -6 градусов мороза, днем же потеплеет до -3 градусов.

LSM

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