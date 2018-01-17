К 100-летию Латвии открываем сундук белорусских сокровищ!

Новости Культура | 22 января 2018 | 19:02

«Куфар беларускіх скарбаў» - так называется проект Даугавпилсского Центра белорусской культуры, посвященный 100-летию Латвийской Республики. Художественно-краеведческая акция стартует 31 января и продолжится весь год мероприятиями, на которых зрители познакомятся с материальным и нематериальным наследием белорусов. А завершится проект ярким фестивальным концертом «Белорусского кирмаша» и открытием музейной экспозиции.

Сундуки используются в разных культурах с давних времен. Долгое время такой деревянный ящик являлся основным и универсальным предметом мебели. Он мог выполнять роль стола, стула, спального места и непосредственно ёмкости для хранения одежды, вещей домашнего обихода, ценностей, а также продуктов питания (зерна, муки, сала и др.). В белорусской народной культуре сундук (куфар) был практически культовым, магическим объектом. Он занимал важное место также в свадебных и других обрядах, присутствует в песнях и преданиях.

Сундуки делали из сосновых или еловых досок, на фигурных ножках-подставках, часто на деревянных или кованых кольцах. По бокам крепились ручки, на передней стенке – замок или защелка. Нередко сундук украшали художественной оцинковкой в виде железных полос. Со временем простая окраска уступила место декоративно-художественной росписи. В каждом регионе Беларуси отдавали предпочтение разным цветам и сочным рисункам в виде цветочных букетов. Красивейшими орнаментами расписывали сундуки мастера Огово и Шарковщины.

В свой «Сундук белорусских сокровищ» мы сложим сакральные аутентичные изделия: вышитые полотенца-рушники, тканые скатерти и покрывала, плетеные пояса, сшитые национальные костюмы и другие вещи ручной работы, являющиеся материальным наследием белорусов. Каждое мероприятие проекта будет посвящено одному предмету из бабушкиного сундука, и первой темой станет рушник (ручнік) – символ чистоты и родного дома.

На вечере в исполнении творческих коллективов «Купалинка», «Лянок», «Паулинка», «Спадчына», «Пралески», солистов, поэтов будут исполнены песни, танцы, стихи, легенды, обряды, что является нематериальным наследием белорусов.

Приглашаем жителей Латгалии присоединиться к нашей акции и предоставить Даугавпилсскому Центру белорусской культуры для создания музейной экспозиции предметы белорусского быта. Каждый подаренный экспонат будет отмечен благодарственной грамотой, а имя дарителя внесено в летопись создателей музея белорусов Латгалии.

Сердечно приглашаем на вечер «Сундук белорусских сокровищ», который состоится в среду, 31 января 2018 года, в 17.00, в Центре белорусской культуры (Даугавпилс, ул.Алеяс, 68-1А). Откроем вместе эту страницу богатой истории белорусов Латвии!

Информация подготовлена:

Центр белорусской культуры

Daugavpils.lv