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Новости Культура | 22 января 2018 | 19:00
Туристическое предложение Даугавпилса будет популяризовано на туристической выставке в Вильнюсе
С 26 по 28 января представители Агентства развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления совместно со специалистами Даугавпилсского Арт центра имени Марка Ротко и коллегами других регионов, примут участие на международной туристической выставке “Adventur 2018”, которая состоится в Литве, в Вильнюсе.
Для посетителей выставки будут представлены маркетинговые материалы Даугавпилса, в том числе издания о городе и Даугавпилсской крепости на литовском языке. Литовцы смогут узнать более подробную информацию не только о туристических объектах в городе, а также о самых больших мероприятиях, таких как Праздник города, Бал Марты, Фестиваль клубов исторической реконструкции “Dinaburg 1812” и другие, в том числе концерт группы «Brainstorm», который состоится в августе, в рамках летнего концертного тура знаменитой группы, которая завоевала большую популярность также среди литовских зрителей. По прогнозам, данные мероприятия будут способствовать росту туристов из Литвы. Соседи получат также информацию о возможности каждые выходные – по субботам и воскресеньям – два раза в день приехать в Даугавпилс на поезде. C 13 января Литовская железнодорожная компания «Литовские железные дороги» запустила новый маршрут Вильнюс-Даугавпилс-Вильнюс, благодаря чему Даугавпилс может стать еще более привлекательным туристическим направлением для жителей Литвы.
Литва для Даугавпилса – это высокоприоритетный туристический рынок. Как показывают статистические показатели, число туристов из Литвы увеличивается. Литовцы преимущественно путешествуют со своими семьями, но нередко туристы из Литвы приезжают в город осмотреть главные достопримечательности туристическими группами, поездки которых организуются туристическими агентствами Литвы.
Выставка «Adventur 2018» является крупнейшим ежегодным событием в индустрии туризма Литвы, объединяющим как местных, так и иностранных представителей туристической отрасли. Ежегодно выставку посещают более 12 000 человек, которые, в основном, являются фактическими пользователями услуг. Выставка «Adventur 2018» является единственной международной выставкой туризма, путешествий и отдыха в Литве и является важным инструментом для маркетинга туристического направления.
Участие Агентства развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления в выставке в общем Латвийском национальном стенде обеспечивается при поддержке Латвийского агентства инвестиций и развития и Европейского фонда регионального развития.
Информация:
Агентство развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления
Тел. +371 65422818; +371 26444810
Э-почта: turisms@daugavpils.lv
www.visitdaugavpils.lv
Daugavpils.lv
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