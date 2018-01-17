Предприятие «Лабиекартошана –Д» активно работает и в зимний сезон

Новости Общество | 22 января 2018 | 18:57

В зимний сезон работники предприятия «Лабиекартошана-Д» без дела не сидят. Город – хозяйство хлопотное, поэтому текущих дел хватает. Бывают и не запланированные работы, которые приходится выполнять экстренно и оперативно. Например, устранять последствия аварий. На прошедших выходных на перекрестке Смилшу и Елгавас была сбита опора уличного освещения.

К моменту приезда съемочной группы сбитый фонарь уже убрали – он мешал безопасности движения автотранспорта и пешеходов. Восстанавливать опору будут при помощи страховщиков и постараются это сделать оперативно.

Однако есть и текущая запланированная работа, которую предприятие производит в зимний сезон. Это санитарная вырубка деревьев и кустов. Неказистые заросли не только портят визуальное впечатление от города, но и в некоторых случаях опасны. Так жители частной застройки Арт-базы жаловались на состояние зеленой полосы вдоль улицы Вишкю.

На прошлой неделе специализированная бригада предприятия «Лабиекартошана-Д» вычистила здесь зеленую полосу от зарослей и мусора. На этой неделе работы происходят уже в Нидеркунах. Вдоль дороги растут ивы, которые так и норовят на неё упасть. Жители поселка жаловались, что при сильном ветре деревья ломаются и могут не только загородить проезжую часть, но и повредить рядом стоящие дома. Поэтому по распоряжению Управления коммунального хозяйства городской думы эту некондиционную поросль решено было снять. Впереди у работников предприятия еще много хлопот, но одна из приятных – это выращивание рассады для будущего озеленения города. О том какие цветы будут украшать город летом мы расскажем вам на следующей неделе.

Daugavpils.lv