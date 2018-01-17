Понедельник, 22 декабря: снежно и скользко

Новости Латвия | 22 января 2018 | 18:48

В понедельник на территории Латвии местами ожидается снег и скользкие дороги, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В течения дня будет переменная облачность. Максимальная температура воздуха 0..-5 градусов.

В столице также ожидается переменная облачность. Тротуар и дороги буду скользкими. Температура воздуха днем -2..-4 градуса.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM