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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Новости Латвия | 22 января 2018 | 18:48
Понедельник, 22 декабря: снежно и скользко
В понедельник на территории Латвии местами ожидается снег и скользкие дороги, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В течения дня будет переменная облачность. Максимальная температура воздуха 0..-5 градусов.
В столице также ожидается переменная облачность. Тротуар и дороги буду скользкими. Температура воздуха днем -2..-4 градуса.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
LSM
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