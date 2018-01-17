Синоптики: на следующей неделе за морозом придет оттепель

Новости Латвия | 21 января 2018 | 21:04

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В начале следующей недели в Латвии станет немного холоднее, а в середине недели с усилением южного ветра наступит оттепель, прогнозируют синоптики.

Осадки в начале недели ожидаются, главным образом, на севере страны — снег и мокрый снег. Будет дуть слабый и умеренный южный и юго-западный ветер. Температура воздуха днем будет составлять 0…-6 градусов, ночью — от -2 до -7 градусов, а местами до -12. Возможно образование тумана и инея.

В среду с утра будет -3…-7, в северных районах ожидается сильный снегопад. Днем усилится ветер и потеплеет (на западе страны — до +4 градусов, на востоке — до -4), возможен мокрый снег, дождь и ледяной дождь.

В четверг оттепель будет уже во всех районах Латвии, небо затянут облака, ожидаются осадки. Порывы южного, юго-восточного ветра на побережье будут достигать 15-17 метров в секунду. По ночам также будет преимущественно плюсовая температура.

В конце недели Латвии достигнет холодный атмосферный фронт с обширными осадками, но без сильных морозов. Температура воздуха в конце января, по прогнозу, будет составлять около 0 градусов, временами ожидаются осадки.

Delfi