Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
21 января
Международный день объятий
Именины:
Агне, Агнесе, Агния / Антон, Василиса
Гороскоп на день
Весы
24 сентября
- 23 октября
Сегодня вы будете несколько более уязвимы, чем обычно. Не затрудняйте себя чересчур вдумчивым и скрупулезным подходом к происходящему, ограничьтесь простым наблюдением.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -4 .. -6 C
- Утро
- -6 .. -8 C
- День
- -3 .. -5 C
- Вечер
- -5 .. -7 C
- Ветер
- .. 2 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2255 ()
|GBP
|0.8836 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|69.3324 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Рождество и Новый год жду с нетерпением и надеждой:
Популярные статьи
Изменения в Обязывающих правилах расширяют возможности получения социальной помощи жителями Даугавпилса
17.01.2018. вступили в силу поправки к Обязывающим правилам Даугавпилсской городской думы № 46 " М ...
2. Ночной приют Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления „Социальная служба” готов к работе в холода
3. Зато нас по головке погладят! {121}
4. В витрине Туристического информационного центра Даугавпилса (ул. Ригас, 22а) установлен телевизионный экран
5. Председатель Даугавпилсской городской думы Рихард Эйгим ознакомился с работой специального учебного заведения
6. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
7. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
8. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 21 января 2018 | 21:04
Синоптики: на следующей неделе за морозом придет оттепель
В начале следующей недели в Латвии станет немного холоднее, а в середине недели с усилением южного ветра наступит оттепель, прогнозируют синоптики.
Осадки в начале недели ожидаются, главным образом, на севере страны — снег и мокрый снег. Будет дуть слабый и умеренный южный и юго-западный ветер. Температура воздуха днем будет составлять 0…-6 градусов, ночью — от -2 до -7 градусов, а местами до -12. Возможно образование тумана и инея.
В среду с утра будет -3…-7, в северных районах ожидается сильный снегопад. Днем усилится ветер и потеплеет (на западе страны — до +4 градусов, на востоке — до -4), возможен мокрый снег, дождь и ледяной дождь.
В четверг оттепель будет уже во всех районах Латвии, небо затянут облака, ожидаются осадки. Порывы южного, юго-восточного ветра на побережье будут достигать 15-17 метров в секунду. По ночам также будет преимущественно плюсовая температура.
В конце недели Латвии достигнет холодный атмосферный фронт с обширными осадками, но без сильных морозов. Температура воздуха в конце января, по прогнозу, будет составлять около 0 градусов, временами ожидаются осадки.
Добавить комментарий