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Новости Происшествия | 21 января 2018 | 20:53

За контрабанду сигарет задержаны четверо граждан Латвии

apollo.lv

Вчера в Резекненском крае за контрабанду сигарет были задержаны четверо граждан Латвии, изъято почти 50 000 сигарет, сообщила агентству ЛETA представитель Государственной погранохраны Кристине Петерсоне.

В пятницу утром при проверке информации о перемещении контрабанды в Ленджской волости были задержаны двое граждан Латвии — мужчины 1982 и 1988 гг. рожд., грузившие в автомашину пакеты, переданные им из проходящего мимо поезда. В пакетах обнаружено 47 400 сигарет "Camel" с белорусскими акцизными марками.

По подозрению в контрабанде сигарет пограничники задержали также машиниста поезда и его помощника — граждан Латвии 1982 и 1991 г.г. рождения.

Задержанные мужчины 1982 и 1988 гг. рожд. в рамках уголовного процесса признаны подозреваемыми, в отношении них избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Машинист поезда и его помощник, а также материалы уголовного дела переданы Управлению налогово-таможенной полиции Службы госдоходов.

Начат уголовный процесс о перевозке по территории Латвии подлежащих растаможиванию товаров без разрешения таможенных учреждений в крупном размере. За это правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, краткосрочного ареста, принудительных работ или денежного штрафа.

Delfi.lv

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