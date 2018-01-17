Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
21 января
Международный день объятий
Именины:
Агне, Агнесе, Агния / Антон, Василиса
Гороскоп на день
Рак
22 июня
- 22 июля
Сегодня привычный ритм вашей жизни будет нарушен вторжением чего-то вроде бы незначительного. Постарайтесь быть максимально спокойным, это событие наверняка не будет иметь иных последствий, кроме порчи вашего настроения.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -4 .. -6 C
- Утро
- -6 .. -8 C
- День
- -3 .. -5 C
- Вечер
- -5 .. -7 C
- Ветер
- .. 2 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2255 ()
|GBP
|0.8836 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|69.3324 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Рождество и Новый год жду с нетерпением и надеждой:
Популярные статьи
Изменения в Обязывающих правилах расширяют возможности получения социальной помощи жителями Даугавпилса
17.01.2018. вступили в силу поправки к Обязывающим правилам Даугавпилсской городской думы № 46 " М ...
2. Ночной приют Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления „Социальная служба” готов к работе в холода
3. Зато нас по головке погладят! {121}
4. В витрине Туристического информационного центра Даугавпилса (ул. Ригас, 22а) установлен телевизионный экран
5. Председатель Даугавпилсской городской думы Рихард Эйгим ознакомился с работой специального учебного заведения
6. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
7. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
8. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 21 января 2018 | 20:53
За контрабанду сигарет задержаны четверо граждан Латвии
Вчера в Резекненском крае за контрабанду сигарет были задержаны четверо граждан Латвии, изъято почти 50 000 сигарет, сообщила агентству ЛETA представитель Государственной погранохраны Кристине Петерсоне.
В пятницу утром при проверке информации о перемещении контрабанды в Ленджской волости были задержаны двое граждан Латвии — мужчины 1982 и 1988 гг. рожд., грузившие в автомашину пакеты, переданные им из проходящего мимо поезда. В пакетах обнаружено 47 400 сигарет "Camel" с белорусскими акцизными марками.
По подозрению в контрабанде сигарет пограничники задержали также машиниста поезда и его помощника — граждан Латвии 1982 и 1991 г.г. рождения.
Задержанные мужчины 1982 и 1988 гг. рожд. в рамках уголовного процесса признаны подозреваемыми, в отношении них избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Машинист поезда и его помощник, а также материалы уголовного дела переданы Управлению налогово-таможенной полиции Службы госдоходов.
Начат уголовный процесс о перевозке по территории Латвии подлежащих растаможиванию товаров без разрешения таможенных учреждений в крупном размере. За это правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, краткосрочного ареста, принудительных работ или денежного штрафа.
Добавить комментарий