В Даугавпилсе хотят построить дамбу за 2,6 миллиона евро

Новости Экономика | 20 января 2018 | 16:18

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В даугавпилсском микрорайоне Ругели, который находится у берега Даугавы, во время весеннего половодья часто затапливает дома, подвалы и участки. Самоуправление города планирует построить почти трехкилометровую дамбу, чтобы решить эту проблему. Скоро начнется публичное обсуждение проекта, сообщает Latvijas Radio.

В даугавпилсском микрорайоне Ругели, который находится у берега Даугавы, во время весеннего половодья часто затапливает дома, подвалы и участки. Самоуправление города планирует построить почти трехкилометровую дамбу, чтобы решить эту проблему. Скоро начнется публичное обсуждение проекта, сообщает Latvijas Radio.

«Дамба на ул. Даугавас, спасавшая от наводнений в течение многих лет, показывает, что город не может без нее обойтись», — говорит исполнительный директор городской думы Инга Голдберга. По ее словам, новую дамбу планируют построить на самой проблемной территории города, которую рано или поздно надо было привести в порядок.

Река часто выходит из берегов. Еще перед январскими морозами был высокий уровень воды, признает первый заместитель председателя думы Игорь Прелатов.

«Окончательное решение примут депутаты, сейчас вопрос рассматривают только в комитете развития. Общие издержки составят 2,6 миллиона евро, из которых город заплатит 276 тысяч», — рассказывает Голдберга.

Остальную часть стоимости покроет фонд Европейского союза.

Впрочем, еще перед общественными дискуссиями проект вызывает опасения у жителей левого берега Даугавы, которым кажется, что дамба на правом берегу перенаправит талую воду на их территорию и затопит дома, дачи и сады.

Исполнительный директор Даугавпилсской краевой думы Ванда Кезика предлагает не спешить с выводами и подождать презентации проекта и последующего публичного обсуждения.

LSM