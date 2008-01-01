Карта: люди стремительно бегут из стран Балтии

Новости В мире | 19 января 2018 | 21:34

Пресс-фото Пресс-фото

Согласно прогнозу изменения народонаселения, опубликованному в конце прошлого года, в 2050 году численность населения стран Балтии сократится на 30 процентов.

Самым крупным победителем стал Люксембург, где ожидается прирост населения на 48 процентов, за ним идет Ирландия с 33 процентами, передает Postimees.

Неплохой прогноз сделан и для Исландии, Швеции и Норвегии, где численность населения должна вырасти примерно на 20 процентов.

Самое тяжелое положение у Молдавии, которая может потерять половину своего населения, но не лучше ситуация и в Эстонии, Литве и Латвии, которые рискуют потерять более 30 процентов своих жителей.

Отметим, по оценке на 1 января 2018 года составляет 1 929 900 человек. С момента получения независимости население страны непрерывно сокращается и стареет, как за счет естественной убыли, так и за счет эмиграции.

Vesti.lv