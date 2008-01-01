Беларусь расширяет безвиз

Новости Латвия | 20 января 2018 | 20:02

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В Республике Беларусь принято решение с 1 января 2018 года увеличить срок безвизового пребывания в туристических целях иностранных граждан в туристско-рекреационной зоне «Брест», туристско-рекреационном парке «Августовский канал» и прилегающих к нему территориях (далее – парк «Августовский канал») до 10 дней включительно. Данное решение распространятся в т.ч. на граждан и неграждан Латвийской Республики, говорится в пресс-релизе Генерального консульства РБ в Даугавпилсе.

Иностранные граждане, прибывающие в туристско-рекреационную зону «Брест» и парк «Августовский канал» должны иметь:

- Паспорт (или иной документ, его заменяющий, предназначенный для выезда за границу, сроком действия не менее 3 месяцев, считая от дня поездки);

- Разрешение (документ, предоставляющий гражданам право на посещение туристско-рекреационной зоны «Брест» или парка «Августовский канал», выдаваемый на основании обязательного выкупленного тура);

- Страховку (медицинское страхование, действительное в Беларуси);

- Деньги (на каждый день пребывания требуется наличие ~ 21€).

Срок пребывания равен сроку тура, реализованного туристическими операторами, оказывающими услуги на территории туристско-рекреационной зоны «Брест» или парка «Августовский канал».

Граждане, въезжающие в Республику Беларусь на основании разрешения (документа на право посещения), обязаны пребывать только на территории туристско-рекреационной зоны "Брест" или парка "Августовский канал" и обязаны выехать из Республики Беларусь до истечения срока пребывания по реализованному туру.

С целью получения разрешения иностранные граждане предоставляют субъектам туристической деятельности, оказывающим туристические услуги на территории туристско-рекреационной зоны «Брест» или парка «Августовский канал», в электронной или письменной форме сведения, в которых указываются:

- фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);

- число, месяц, год рождения; пол; гражданство (подданство);

серия, номер документа для выезда за границу;

- контактные данные (адрес электронной почты, номер мобильного телефона);

- дата предполагаемого въезда для посещения туристско-рекреационной зоны "Брест" или паркаа "Августовский канал".

Более конкретная информация о посещении туристско-рекреационной зоны "Брест" или парка "Августовский канал" размещена на сайте www.bezviz.by.



Пресс-релиз