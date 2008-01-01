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Новости Латвия | 20 января 2018 | 20:02
Беларусь расширяет безвиз
В Республике Беларусь принято решение с 1 января 2018 года увеличить срок безвизового пребывания в туристических целях иностранных граждан в туристско-рекреационной зоне «Брест», туристско-рекреационном парке «Августовский канал» и прилегающих к нему территориях (далее – парк «Августовский канал») до 10 дней включительно. Данное решение распространятся в т.ч. на граждан и неграждан Латвийской Республики, говорится в пресс-релизе Генерального консульства РБ в Даугавпилсе.
Иностранные граждане, прибывающие в туристско-рекреационную зону «Брест» и парк «Августовский канал» должны иметь:
- Паспорт (или иной документ, его заменяющий, предназначенный для выезда за границу, сроком действия не менее 3 месяцев, считая от дня поездки);
- Разрешение (документ, предоставляющий гражданам право на посещение туристско-рекреационной зоны «Брест» или парка «Августовский канал», выдаваемый на основании обязательного выкупленного тура);
- Страховку (медицинское страхование, действительное в Беларуси);
- Деньги (на каждый день пребывания требуется наличие ~ 21€).
Срок пребывания равен сроку тура, реализованного туристическими операторами, оказывающими услуги на территории туристско-рекреационной зоны «Брест» или парка «Августовский канал».
Граждане, въезжающие в Республику Беларусь на основании разрешения (документа на право посещения), обязаны пребывать только на территории туристско-рекреационной зоны "Брест" или парка "Августовский канал" и обязаны выехать из Республики Беларусь до истечения срока пребывания по реализованному туру.
С целью получения разрешения иностранные граждане предоставляют субъектам туристической деятельности, оказывающим туристические услуги на территории туристско-рекреационной зоны «Брест» или парка «Августовский канал», в электронной или письменной форме сведения, в которых указываются:
- фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);
- число, месяц, год рождения; пол; гражданство (подданство);
серия, номер документа для выезда за границу;
- контактные данные (адрес электронной почты, номер мобильного телефона);
- дата предполагаемого въезда для посещения туристско-рекреационной зоны "Брест" или паркаа "Августовский канал".
Более конкретная информация о посещении туристско-рекреационной зоны "Брест" или парка "Августовский канал" размещена на сайте www.bezviz.by.
Пресс-релиз
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