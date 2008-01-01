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Новости Экономика | 19 января 2018 | 21:09

Открыт маршрут поездов между Вильнюсом и Даугавпилсом

flickr.com

Обеспеченный литовским железнодорожным предприятием Lietuvos geležinkeliai маршрут между Вильнюсом и Даугавпилсом усилит мобильность пассажиров среди всех стран Балтии, заявили представители Pasažieru vilciens. Об этом сообщает портал Skaties.lv .

Рейсы Вильнюс-Даугавпилс-Вильнюс доступны уже с субботы, 13 января. Поезда будут курсировать по субботам и воскресеньям. У этих рейсов имеется статус международных перевозок и, на латвийской территории поезда будут останавливаться только в Даугавпилсе.

По словам представителей Pasažieru vilciens, создание такого маршрута сможет обеспечить удобное и надежное соединение между всеми тремя столицами стран Балтии - Вильнюсом, Ригой и Таллином.

Они также прогнозировали, что с появлением нового маршрута, Даугавпилс может стать привлекательным местом для туристов из Литвы.

Поезд отправится в Вильнюс из Даугавпилса в 08:57 и достигнет конечного пункта в литовской столице в 11:39. Второй рейс будет отходить в 15:41 и достигнет Вильнюса в 18:24. Время в дороге составит два часа и 42 минуты. Билеты будут стоить девять евро.

Уже сообщалось, что рейсы Вильнюс-Даугавпилс-Вильнюс реализовывает литовское государственное железнодорожное предприятие Lietuvos geležinkeliai или Lietuvas dzelzceļš.

До сих пор Lietuvos geležinkeliai везло пассажиров до станции "Турманта" у латвийской границы, откуда до Вильнюса шесть раз в день курсируют дизельные поезда. Уже в прошлом году предприятие хотело продлить этот маршрут на 15 километров - до Даугавпилса, но ему нужно было получить разрешение от Латвийской государственной технической инспекции железной дороги.

Pasažieru vilciens основан в 2001 году, отделяя внутренние перевозки пассажиров от функций, выполняемых Latvijas dzelzceļš (LDz). Раньше Pasažieru vilciens полностью являлось дочерним предприятием LDZ, однако в 2008 году оно стало госпредприятием.

Mixnews.lv

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