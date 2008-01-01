Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
19 января
Крещение Господне
Именины:
Алнис, Андулис / Генрих
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Согласитесь на компромиссное решение, вы сегодня выиграете от этого больше, чем проиграете. Если же продолжать тянуть волынку, не отвечая ни да, ни нет, ситуация не улучшится.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -1 .. -3 C
- Утро
- -1 .. -3 C
- День
- -1 .. -3 C
- Вечер
- -1 .. -3 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2235 ()
|GBP
|0.8821 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|69.2126 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Рождество и Новый год жду с нетерпением и надеждой:
Популярные статьи
Ночной приют Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления „Социальная служба” готов к работе в холода
Ночной приют Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления „Социальная служба” готов к работе ...
2. Зато нас по головке погладят! {121}
3. Изменения в Обязывающих правилах расширяют возможности получения социальной помощи жителями Даугавпилса
4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
5. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
6. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
7. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
9. Кто поможет бездомному Антону? {8}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Экономика | 19 января 2018 | 21:09
Открыт маршрут поездов между Вильнюсом и Даугавпилсом
Обеспеченный литовским железнодорожным предприятием Lietuvos geležinkeliai маршрут между Вильнюсом и Даугавпилсом усилит мобильность пассажиров среди всех стран Балтии, заявили представители Pasažieru vilciens. Об этом сообщает портал Skaties.lv .
Рейсы Вильнюс-Даугавпилс-Вильнюс доступны уже с субботы, 13 января. Поезда будут курсировать по субботам и воскресеньям. У этих рейсов имеется статус международных перевозок и, на латвийской территории поезда будут останавливаться только в Даугавпилсе.
По словам представителей Pasažieru vilciens, создание такого маршрута сможет обеспечить удобное и надежное соединение между всеми тремя столицами стран Балтии - Вильнюсом, Ригой и Таллином.
Они также прогнозировали, что с появлением нового маршрута, Даугавпилс может стать привлекательным местом для туристов из Литвы.
Поезд отправится в Вильнюс из Даугавпилса в 08:57 и достигнет конечного пункта в литовской столице в 11:39. Второй рейс будет отходить в 15:41 и достигнет Вильнюса в 18:24. Время в дороге составит два часа и 42 минуты. Билеты будут стоить девять евро.
Уже сообщалось, что рейсы Вильнюс-Даугавпилс-Вильнюс реализовывает литовское государственное железнодорожное предприятие Lietuvos geležinkeliai или Lietuvas dzelzceļš.
До сих пор Lietuvos geležinkeliai везло пассажиров до станции "Турманта" у латвийской границы, откуда до Вильнюса шесть раз в день курсируют дизельные поезда. Уже в прошлом году предприятие хотело продлить этот маршрут на 15 километров - до Даугавпилса, но ему нужно было получить разрешение от Латвийской государственной технической инспекции железной дороги.
Pasažieru vilciens основан в 2001 году, отделяя внутренние перевозки пассажиров от функций, выполняемых Latvijas dzelzceļš (LDz). Раньше Pasažieru vilciens полностью являлось дочерним предприятием LDZ, однако в 2008 году оно стало госпредприятием.
Добавить комментарий