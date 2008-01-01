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Сегодня вы можете оказаться жертвой навязчивой идеи. Лучшим, да и, пожалуй, единственным, способом от нее избавиться - это подсчитать, во что вам обойдется ее реализация.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости В мире | 19 января 2018 | 21:00
Ураган в Европе привел к гибели 10 человек
Жертвами урагана, обрушившегося накануне на Европу, стали порядка 10 человек, сообщают западные СМИ.
Так, в Нидерландах, по разным данным, погибли от двух до трех человек, также сообщается об одном пострадавшем.
В Бельгии в коммуне Гре-Дуасо на автомобиль упало дерево, в результате чего погиб человек. В Антверпене пострадали четыре человека, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
В Германии погибли шесть человек, в том числе два пожарных, участвовавших в спасательных операциях. Два человека погибли в результате падения деревьев, еще два не справились с управлением транспортным средством из-за непогоды.
Из-за стихийного бедствия были закрыты некоторые аэропорты, приостановлено движение поездов и перекрыта часть дорог.
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