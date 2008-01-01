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Новости В мире | 19 января 2018 | 21:00

Ураган в Европе привел к гибели 10 человек

CCO

Жертвами урагана, обрушившегося накануне на Европу, стали порядка 10 человек, сообщают западные СМИ.

Так, в Нидерландах, по разным данным, погибли от двух до трех человек, также сообщается об одном пострадавшем.

В Бельгии в коммуне Гре-Дуасо на автомобиль упало дерево, в результате чего погиб человек. В Антверпене пострадали четыре человека, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В Германии погибли шесть человек, в том числе два пожарных, участвовавших в спасательных операциях. Два человека погибли в результате падения деревьев, еще два не справились с управлением транспортным средством из-за непогоды.

Из-за стихийного бедствия были закрыты некоторые аэропорты, приостановлено движение поездов и перекрыта часть дорог.

Mixnews.lv

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