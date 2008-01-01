Творческий вечер Станислава Володько собрал много гостей!

Новости Культура | 19 января 2018 | 20:51

ЦБК ЦБК

Во вторник, 16 января 2018 года, в Даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) состоялся очередной творческий вечер поэта, члена Союза писателей Беларуси, Русской писательской организации Латвии и Международной ассоциации писателей Станислава Володько. На музыкально-поэтическом мероприятии прозвучало много поздравлений, песен и стихов в исполнении творческих коллективов ЦБК и многочисленных приглашенных гостей.

Станислав Володько – уроженец Островецкого района Гродненской области (Беларусь), автор нескольких поэтических книг для взрослых и сборников стихотворений, сказок и рассказов для детей на белорусском и русском языках; награжден медалью Франциска Скорины, нагрудным знаком Министерства культуры Республики Беларусь “За вклад в развитие культуры Беларуси”, Почетной грамотой Комитета по делам религий и национальностей при Совете министров РБ и памятной медалью к 100-летию со дня рождения М.А.Шолохова “За гуманизм и вклад в славянскую культуру”. Его стихи публикуются в Латвии и Беларуси, в России, Украине, Польше, Англии.

Очень много его стихотворений положены на музыку и звучат как замечательные лирические песни в исполнении вокальных коллективов и солистов Даугавпилса, других городов Латвии и зарубежья. Тема родины и родного языка, сохранения бесценного наследия отцов, тема любви и природы, детская тема и много других – все это красной нитью проходит через произведения автора.

На вечере прозвучали песни на белорусском языке как авторские, так и в переводе С.Володько с латышского и польского языков в исполнении коллективов ЦБК: хоровой капеллы «Спадчына» (худ.руководитель Янина Юзефович), ансамбля народной песни «Купалинка» (худ.руководитель Вечеслав Петров), вокально-инструментального ансамбля «Пралески» (худ.руководитель Анастасия Малышева); солистки Юлии Хмельницкой и дуэта Ю.Хмельницкой и Анастасии Лукашенок. Танцевальный ансамбль «Лянок» (худ.руководитель Марина Медунецкая) исполнил танец «Матулин рушник» под песню ансамбля «Купалинка». А еще для всех присутствующих прекрасные песни на стихи С.Володько подарили гости: Наиля Янсоне, Виталий Михайловский, Евгений Пашкевич из Ливан; детский дуэт Софии Близнаковой и Дарины Ростовской, замечательно исполнивших колыбельную песню на белорусском языке в переводе с латышского.

Следует отметить, что на вечере прозвучало несколько премьерных песен, прозвучали стихи в исполнении самого автора, Галины Сонтоцкой и Инессы Козловской. Землячки С.Володько поделились своими воспоминаниями о родном крае: Мария Пометько рассказала о незабываемой прошлогодней поездке на родину в г.Островец, где прошла творческая встреча поэта с земляками, а Галина Сонтоцкая рассказала о местечке Михалишки и прочитала стихотворение “Михалишский костел” (кстати, знаменитый памятник архитектуры в стиле барокко XVII века, куда в детстве все они ходили на службу).

На вечере прозвучало много теплых поздравлений и добросердечных пожеланий Станиславу Володьке от руководителя ЦБК и председателя общества «Уздым» Жанны Романовской, члена правления белорусского общества “Уздым” Инны Валюшко, многих даугавпилсских литераторов. В ответ виновник торжества подарил несколько своих книг в библиотеку ЦБК. Вечер прошел в очень дружеской, непафосной атмосфере и закончился песней на слова С.Володько “Белорусский дом”, которая уже стала гимном всех белорусов зарубежья и нашего Белорусского дома.



Центр белорусской культуры