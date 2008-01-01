Самые читаемые книги в библиотеках города за 2017 год

Новости Культура | 19 января 2018 | 20:33

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Латгальская Центральная библиотека (ЛЦБ) определила список самых читаемых книг в публичных библиотеках города за 2017 год. Литературные предпочтения даугавпилчан выявлены в четырех категориях: русская художественная литература, зарубежная художественная литература, детская литература и нон-фикшн.

Самой читаемой книгой в категории русской художественной литературы стала смелая и откровенная повесть Дины Рубиной «Бабий ветер». На втором месте – дебютный роман Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» о полной испытаний судьбе молодой татарской женщины в период раскулачивания. Затем следует роман «Женщины Лазаря» Марины Степновой – семейная сага о людях, их судьбах и отношениях, о целой эпохе от Царской Империи до наших дней. На четвертом месте – книга Элчина Сафарли «Когда я вернусь, будь дома» – пронзительная, полная мудрости и грусти история любви, потери и выживании, несмотря ни на что. Пятерку самых читаемых русских книг замыкает «Текст» Дмитрия Глуховского – книга на стыке триллера, романа-нуар и драмы о столкновении поколений, невозможной любви и бесполезном возмездии.

В пятерку самых читаемых зарубежных романов вошли целых две трогательные и увлекательные книги, наполненные атмосферой романтики и легкими нотками грусти. Это романы американской писательницы Сары Джио «Лунная тропа» (1-е место) и «Утреннее сияние» (3-е место). На втором месте – современный бестселлер Кевина Алана Милна «Сладкая неудача», предлагающий мужской взгляд на извечную тему взаимоотношений мужчины и женщины. Четвертое место заняла известная английская писательница Джоджо Мойес с волнующим романом «Счастливые шаги под дождем» об отношениях матерей с дочерями в нескольких поколениях. На пятом месте напряженный романтический триллер Бекки Фитцпатрик «Черный лед».

В категории детской литературы лидируют книги для дошкольного и младшего школьного возраста. Среди них целых три книги сверхпопулярного российского писателя Олега Роя из сказочной приключенческой серии «Джинглики» – трогательные и милые истории с яркими, красочными иллюстрациями и интересным для детей сюжетом. В пятерку также вошла добрая книга Андрея Шевченко «Сказки заброшенного дома» о приключениях жителей городка Понарошкино и «Семь отважных историй» – замечательный набор детских ужастиков из мира Смешариков.

В категории нон-фикшн на первом месте уверенно обосновалась книга «Куриный бульон для души: 101 лучшая история», наполненная трогательными, душевными, глубокими рассказами о семье, любви, достижениях и жизненных уроках. На втором месте – автобиография легендарного актера Олега Басилашвили. На третьем – книга вопросов и ответов от Юлии Гиппенрейтер, рассказывающая родителям, что делать, чтобы дети хотели учиться и умели дружить. Четвертое место в топе заняла книга Эндрю Мэтьюза «Счастье здесь и сейчас», отвечающая на извечный вопрос о том, как стать счастливым, без малейшей назидательности и нравоучений, с позитивом и бесподобным юмором. Наконец, пятерку замыкает книга советов Мари Кондо «Замечательная уборка», обещающая обучит читателя японскому методу наведения порядка дома и в жизни раз и навсегда.

Полный список самых читаемых книг 2017 года здесь. Эти и другие замечательные издания ищите на полках Латгальской Центральной библиотеки и филиалов, в электронном каталоге или спрашивайте у библиотекарей.

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