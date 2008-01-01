Даугавпилс отметил 125 – летие короля танго Оскара Строка

Новости Культура | 19 января 2018 | 20:28

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Даугавпилс отметил 125 – летие своего земляка, знаменитого короля танго Оскара Строка двумя знаменательными культурными мероприятиями. 11 января в Центре латышской культуры проходил концерт ,,Viens vienīgs tango”. Творчество известного музыканта знакомо многим. Ну хотя бы популярное танго ,,Чёрные глаза”. Но факт рождения композитора в нашем городе для многих почитателей его таланта когда – то стал открытием.

Звучали песни Оскара Строка. Участники ансамбля танцев ,,Лайма” Даугавпилсского Университета гармонично влились в атмосферу и ритмы танго. Исполнители песен, в репертуаре которых танго можно назвать редкостью, с наслаждением исполняли сочинения великого мастера. Приятно удивил интерес танцоров и певцов к классическому танго.

17 января в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее царила атмосфера, навеянная музыкой и рассказами о судьбе короля танго. Автором идеи музыкально – литературной композиции стала работник музея Тереса Шеметова.

В исполнении вокального ансамбля еврейской общины звучала первая песня композитора, сочинённая сразу после 2 Мировой войны и другие сочинения Строка.

Игра еврейской капеллы Науиенской Музыкальной школы окунула всех присутствующих в то время, когда Оскар Строк рос и формировался как личность, ну и конечно же, в мир танго. Танго в исполнении молодых танцоров клуба ,,Вита”гармонично дополнило композицию.

Жизнь Оскара Строка слилась со страстным нравом родившегося в Аргентине самого любимого жанра композитора танго.

В нашем городе родилось много известных всему миру личностей. Каждая из них делает родной Даугавпилс узнаваемым. А город с большим уважением и гордостью записал их имена в свою историю.

Daugavpils.lv