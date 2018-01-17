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Новости Экономика | 21 января 2018 | 20:57
Расходы бюджета Даугавпилса в этом году на 19 млн евро превысят доходы
Расходы основного бюджета самоуправления Даугавпилса в этом году на 19,6 млн евро или 17,58% превысят поступления, сообщило самоуправление, ziņo LETA.
Приоритетами бюджета будут муниципальные услуги и работа муниципальных учреждений, реализация проектов из фондов ЕС и участие в праздновании столетия Латвии.
Поступления будут формироваться из подоходного налога с населения, налога на недвижимость, налога на азартные игры, муниципальных пошлин и штрафов, трансферов.
По сравнению с прошлым годом бюджет Даугавпилса увеличится на 4,97 млн евро или 4,55%.
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