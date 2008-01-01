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Сегодня вы должны будете держать себя в руках, причем строже, чем когда-либо ранее. Справиться с желанием отмочить что-нибудь эдакое будет неимоверно трудно.
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Новости Латвия | 19 января 2018 | 19:42
В субботу возможен небольшой снег; выглянет солнце
В субботу в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, сообщает агентство ЛЕТА.
Немного больше осадков синоптики обещают на юго-востоке страны. При этом наибольший шанс увидеть солнечную погоду в субботу будет в Курземе.
Ночью температура воздуха опустится до -1..-6 градусов, но местами в Курземе при ясном небе мороз может усилиться до -9 градусов, вызвав туман и изморозь.
Днем же потеплеет до -4..+1 градуса. Как ночью, так и днем на всей территории страны ожидаются слабый ветер и безветрие.
В Риге в субботу значительных погодных изменений не ожидается, возможен небольшой кратковременный снег, температура воздуха будет держаться чуть ниже нуля градусов.
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