В субботу возможен небольшой снег; выглянет солнце

Новости Латвия | 19 января 2018 | 19:42

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В субботу в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, сообщает агентство ЛЕТА.

Немного больше осадков синоптики обещают на юго-востоке страны. При этом наибольший шанс увидеть солнечную погоду в субботу будет в Курземе.

Ночью температура воздуха опустится до -1..-6 градусов, но местами в Курземе при ясном небе мороз может усилиться до -9 градусов, вызвав туман и изморозь.

Днем же потеплеет до -4..+1 градуса. Как ночью, так и днем на всей территории страны ожидаются слабый ветер и безветрие.

В Риге в субботу значительных погодных изменений не ожидается, возможен небольшой кратковременный снег, температура воздуха будет держаться чуть ниже нуля градусов.

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