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Новости Происшествия | 19 января 2018 | 19:32
В Латгалии от холода погибли люди
С 1 октября до 15 января в Государственный центр судебно-медицинской экспертизы были доставлены 35 человек, умерших от переохлаждения, сообщает ЛЕТА.
Среди них 26 мужчин и девять женщин. Самый старший - мужчина 73 лет, найденный в доме в Кандавской волости. Алкоголя этот человек не употреблял.
Самая молодая среди умерших от переохлаждения - 20-летняя женщина, найденная на улице в Риге. Она тоже не была пьяной. В Латгале от переохлаждения погиб 23-летний мужчина.
В крови 32-летнего мужчины, найденного в Даугавпилсском крае, было 4,27 промилле алкоголя. В целом из погибших от холода алкоголь употребляло большинство - 18 человек.
12 погибших были найдены на улице, шестеро - в помещениях, 17 - в других местах.
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