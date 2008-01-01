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Источник: ignio.com
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Новости Происшествия | 19 января 2018 | 19:08
Даугавпилсский суд начал рассматривать дело о жестокой попытке убийства
В Даугавпилсском суде начался процесс, в рамках которого судят мужчину, пытавшегося с особой жестокостью убить своего напарника и спрятать его тело. Несмотря на экзекуцию, пострадавший выжил, сообщает Делфи.
Согласно материалам уголовного дела, подсудимый вместе со своими приятелями, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал на чужой двор, где пытался загрузить в прицеп металлолом для дальнейшей реализации.
Внезапно он разозлился на одного из напарников, извлек из кармана пневматический пистолет и несколько раз выстрелил тому в голову. Когда тот попытался сбежать, он бросился следом, повалил жертву на землю и произвел еще несколько выстрелов в голову. После этого нападавший сел в трактор и дважды переехал пострадавшего.
Когда подсудимому показалось, что жертва не подает признаков жизни, он взял веревку, связал его, прицепил к трактору и поволок в ближайшее болото, чтобы утопить. Однако трактор застрял в трясине, поэтому преступник вышел из кабины, взял топор и еще раз ударил им по голове приятелю.
К счастью, медикам удалось спасти жизнь пострадавшему. Процесс продолжится 5 февраля, когда на заседание вызовут свидетелей.
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