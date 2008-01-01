Культурные центры Латгалии получили 400 тыс евро из госфонда

Новости Культура | 19 января 2018 | 17:04

Пресс-фото Пресс-фото

Концертный зал Gors в Резекне и художественный центр Марка Ротко в Даугавпилсе, крупнейшие культурные центры Латгалии, получили финансирование из государственного фонда культурного капитала: более 200 тысяч евро каждый. Эти деньги идут на организацию концертов и выставок, что позволяет сделать академическое искусство доступным в регионах, сообщает Латвийское радио-4.

Подобные учреждения не являются самоокупаемыми. Крупнейшие культурные центры Латгалии имеют три основных источника финансирования — деньги из бюджета самоуправления, собственные доходы и поддержка Государственного фонда культурного капитала.

В среднем бюджет концертного зала Gors в Резекне составляет полтора миллиона евро. Художественному центру Марка Ротко в Даугавпилсе требуется около 700 000 евро ежегодно.

Арт-центру Ротко городская дума Даугавпилса в 2017 году выделила около 400 000 евро, отметил руководитель учреждения Алексей Бурунов.

«То, что выделяется из бюджета самоуправления, — это зарплата сотрудникам (у нас 42 сотрудника), социальные налоги, все коммунальные услуги, связь. Из коммунальных — вода, отопления, электричество. Сумма большая, но и здание большое — около 5 тысяч квадратных метров»,— пояснил он.

В Резекне также львиную долю бюджета составляет поддержка самоуправления. При этом член правления Латгальского посольства Gors Диана Зирниня отмечает, что город не будет давать деньги, просто потому что они есть.

«При дискуссиях насчёт бюджета мы всегда понимаем, что нам надо найти возможность заработать самим, так как самоуправление не может всё время оплачивать. В этом году мы ожидаем, что дотации от города на содержание концертного зала будет примерно 630 000 евро», — указала она.

Художественный центр М. Ротко в прошлом году заработал 142 000 евро. Доходы Gors формируются из нескольких позиций. Основные — продажа билетов и аренда помещений, добавила Диана Зирниня.

«Примерно по билетам мы можем получить 270, 280, 290 тысяч евро. Далее аренда помещений — примерно похожие цифры, где-то 250 тысяч», — добавил он.

Оба учреждения каждый год участвует в конкурсе проектов Фонда культурного капитала — в этом году они получили по 200 тысяч евро каждый.

За счёт фонда арт-центру удаётся приглашать художников, знакомить посетителей с тенденциями современного искусства, а также выставлять латвийских классиков, рассказал руководитель центра Алексей Бурунов.

«На 2018 год написан проект, и мы уже получили подтверждение на 219 000 с хвостиком. Вся выставочная работа, все мероприятия... всё это только благодаря этому. Конечно, это очень большая поддержка»,— подчеркнул он.

За счёт финансирования из фонда культурного капитала Gors может привозить в регион академических исполнителей, качественную популярную музыку, объяснила Зирниня.

«Если в прошлом году в прошлом году мы получили 185 000, в этом уже 218 000. Получается, что 50% затрат конкретного концерта, мы можем покрыть из этого проекта. Что это значит? Это значит, что людям становятся доступнее цены на билеты. Если мы ставим реальную цену, сколько стоит, к примеру, симфонический оркестр, это будет очень дорого и, мы понимаем, что люди просто не сумеют купить билеты», — указала она.

И в Резекне и в Даугавпилсе отмечают, что на сегодняшний день без внешней поддержки со стороны самоуправления и госфондов подобные учреждения в регионе существовать не смогут. Однако функция таких мест — не только заработать деньги, но и сделать культурные мероприятия более доступными для местных жителей.

LSM