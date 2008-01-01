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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 19 января 2018 | 17:01
Пятница, 19 января: около нуля, возможен снег
Днем погоду определит северная периферия небольшого циклона.
Небо будет затянуто облаками, ожидаются небольшой снег и мокрый снег, и только в Курземе и на севере Видземе без существенных осадков. Ветер слабый, минимальная температура воздуха — от -2 до +1 градуса.
В Риге возможен небольшой снег, температура 0.. -2.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
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