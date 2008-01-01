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Новости Общество | 18 января 2018 | 19:33

В витрине Туристического информационного центра Даугавпилса (ул. Ригас, 22а) установлен телевизионный экран

В витрине Туристического информационного центра Даугавпилса (ул. Ригас, 22а) установлен телевизионный экран, где все желающие могут посмотреть информационные видеоролики о туристическом предложении Даугавпилса, а также ознакомиться с информацией о предстоящих культурных и спортивных мероприятиях, таких как Ночь музеев, Международный фестиваль клубов военно-исторической реконструкции «Динабург—1812», полумарафон «Skrien Latvija» и другими.

На экране будет отображаться актуальная информация как для гостей, так и для жителей города о разнообразных предложениях и экскурсиях, а также возможностях отдыха в Даугавпилсе.

 

Приглашаем посетить Туристический информационный центр Даугавпилса!

Daugavpils.lv

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