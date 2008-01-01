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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Вас захлестнула мерзкая липкая волна аглицкого сплина (русской хандры). Побудьте на людях, получите радость от общения с ближними. Сегодня возможно даже начало очередного романа.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 18 января 2018 | 19:32
Председатель Даугавпилсской городской думы Рихард Эйгим ознакомился с работой специального учебного заведения
16 января председатель Даугавпилсской городской думы Рихард Эйгим ознакомился с работой 1 специальной основной школы. Директор школы показал помещения и рассказал о работе учебного заведения.
Инфраструктура школы полностью соответствует особым потребностям ее воспитанников. Директор показал зал, в котором недавно устранили течь с потолка, уютный кабинет домоводства, где учащиеся овладевают практическими навыками и своими руками делают красивые работы. Одна из особенностей школы – тесное сотрудничество с родителями учеников.
Школа девятилетняя и здесь получают основное образование, но администрация заботится и о том, чтобы на месте дети могли получить основы ремесленного образования.
Освоив все навыки, которые предлагает программа школы, каждый обучающийся может найти своё место в жизни.
Daugavpils.lv
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