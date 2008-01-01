Председатель Даугавпилсской городской думы Рихард Эйгим ознакомился с работой специального учебного заведения

Новости Общество | 18 января 2018 | 19:32

16 января председатель Даугавпилсской городской думы Рихард Эйгим ознакомился с работой 1 специальной основной школы. Директор школы показал помещения и рассказал о работе учебного заведения.

Инфраструктура школы полностью соответствует особым потребностям ее воспитанников. Директор показал зал, в котором недавно устранили течь с потолка, уютный кабинет домоводства, где учащиеся овладевают практическими навыками и своими руками делают красивые работы. Одна из особенностей школы – тесное сотрудничество с родителями учеников.

Школа девятилетняя и здесь получают основное образование, но администрация заботится и о том, чтобы на месте дети могли получить основы ремесленного образования.

Освоив все навыки, которые предлагает программа школы, каждый обучающийся может найти своё место в жизни.

Daugavpils.lv