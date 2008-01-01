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Постарайтесь быть попроще сегодня, тогда, возможно, вас поймут. Вы нынче будете мыслить столь сложными категориями и изъясняться столь высокоучеными словесами, что нормальный человек и с поллитрой не разберется.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 18 января 2018 | 19:29
В Даугавпилсе начались мероприятия по поддержке здоровья
В Даугавпилсе начались мероприятия по способствованию здоровому образу жизни и поддержке здоровью, которые финансируются Европейским социальным фондом. Целевые аудитории самые разные - начиная от детей, заканчивая людьми уже почетного возраста. Начался проект с организации занятий различными видами спорта и спектр их достаточно широк, ведь в городе культивируется много спортивных дисциплин, есть соответствующие базы и опытные тренеры.
Уже с 8 часов, чтобы еще до школьных занятий получить заряд бодрости и здоровья в Ледовом дворце собираются младшие школьники. Цикл катания на коньках состоит из 8 занятий. Цель не только укрепить здоровье, повысить физическую активность ребят, но и научить кататься, дать первые навыки под руководством сертифицированных тренеров.
Еще одно занятие, которое мы посетили, но уже в вечернее время – ориентирование. Согласитесь, научиться разбираться в карте, привязаться по ней к местности, найти спрятанные организаторами объекты, да сделать это быстро и на легком морозце гораздо лучше, чем сделав уроки зависнуть в компьютере за бродилками и стрелялками. Такие занятия учат мыслить объемно, принимать решения, ну и укреплению здоровья и профилактики гиподинамии послужат точно.
Пенсионеры тоже не отстают от школьников. Бассейн, пожалуй, самое лучшее место, чтобы мягко решить проблемы с опорно-двигательным аппаратом, улучшить объем движения в суставах, укрепить сердечно-сосудистую систему, привести в норму нервную систему, да и вообще взбодриться.
Здесь есть те, кто делает только первые попытки плыть, этим клиентам уделяют особое внимание, учат правильно дышать, держаться на воде. Те, кто плавать умеет, тоже получают соответствующие консультации тренера.
Проект по оздоровлению продлиться до марта 2020 года, поэтому у всех желающих еще будет много возможностей выбрать для себя занятия по душе и приобщиться к физкультуре и спорту, причем совершенно бесплатно. Следите за сообщениями на домашней странице Даугавпилсской городской думы www.daugavpils.lv об очередных наборах групп. Всего за время проекта к физическим активностям планируют привлечь порядка 10 тысяч человек.
Daugavpils.lv
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