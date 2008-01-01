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Соберите все свои эмоции, и бросьте их на борьбу с текущим делом. Больше они все равно ни на что не годятся.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 18 января 2018 | 19:25
Четверг, 18 января: снежно, но тепло
Днем небо над Латвией будет затянуто облаками, местами ожидаются осадки —преимущественно снег, в западных регионах — мокрый снег.
Ветер — от слабого до умеренного, южных направлений. Максимальная температура воздуха — -3…+2 градуса.
В столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура от 0 до -2 градусов.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
LSM
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