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Новости Латвия | 18 января 2018 | 19:25

Четверг, 18 января: снежно, но тепло

Днем небо над Латвией будет затянуто облаками, местами ожидаются осадки —преимущественно снег, в западных регионах — мокрый снег.

Ветер — от слабого до умеренного, южных направлений. Максимальная температура воздуха — -3…+2 градуса.

В столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура от 0 до -2 градусов.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

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