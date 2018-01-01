Ушли в мир иной...

Козерог

22 декабря

- 20 января

Забудьте на сегодняшний день о радостях жизни. Вы можете очень продуктивно поработать, причем плоды вашего самоотверженного труда не заставят себя долго ждать. Не может быть, чтобы вы упустили подобный шанс.