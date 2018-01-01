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Новости Общество | 17 января 2018 | 22:40

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 10 по 16 января 2018 года в Даугавпилсском загсе было выдано 23 справки о смерти.

В мир иной ушли:
Bārtulis Viktors (26.01.1958 - 09.01.2018)
Bočkarjovs Revgers (10.07.1931 - 13.01.2018)
Bogdanova Mudīte (07.12.1942 - 11.01.2018)
Buzo Anna (08.06.1925 - 09.01.2018)
Čebuničevs Mihails (10.10.1954 - 13.01.2018)
Drīksna Pēteris (19.08.1964 - 10.01.2018)
Filimonova Jefrosinija (02.08.1928 - 15.01.2018)
Ivanovs Apolinarijs (27.07.1936 - 10.01.2018)
Jegorova Anastasija (10.03.1933 - 11.01.2018)
Kamenskis Aleksandrs (27.09.1933 - 15.01.2018)
Kokotovs Trifons (19.05.1933 - 09.01.2018)
Larionovs Eduards (30.08.1969 - 12.01.2018)
Lukjaņins Josifs (2.08.1940 - 13.01.20180
Malnačs Henrihs (08.09.1933 - 11.01.2018)
Ņikiforova-Klafnovska Valentīna (16.12.1935 - 13.01.2018)
Pavlovska Anna (18.02.1939 - 13.01.2018)
Pušakovs Mihails (09.04.1953 - 10.01.2018)
Račicka Tekla (23.09.1936 - 05.01.2018)
Sinkeviča Apolonija (30.03.1929 - 09.01.2018)
Siņickis Boriss (03.06.1938 - 12.01.2018)
Ūdris Vladimirs (16.03.1952 - 09.01.2018)
Zubarevs Aleksandrs (12.04.1948 - 13.01.2018).
 

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