Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 17 января 2018 | 22:36

На 16 января 2018 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 90 профессиям.

Вакансии:

- автомеханик;

- автослесари;

- агент по закупкам;

- администратор;

- администраторы гостиниц;

- бармен;

- бетонщик;

- бригадир (в области строительства);

- бухгалтер;

- водитель автомобиля;

- водители грузовых автомобилей (международные перевозки);

- водитель грузового автомобиля + закупщик скота;

- врач (стажёр);

- главный бухгалтер;

- горничная;

- грузчик;

- детский библиотекарь;

- доярки;

- жестянщик;

- инженер дорожного строительства;

- инженер-механик;

- инженер -технолог (машиностроение);

- инженер-строитель систем тепло-, газо- и водоснабжения;

- инженеры -программисты/ инженеры -электронщики;

- инженеры -проектировщики;

- инженеры -строители;

- инспектор по пособиям;

- интервьюер;

- каменщики;

- комплектовщик (работа в Риге);

- кондитер;

- конструктор (машиностроение);

- консультант по продажам;

- кровельщики;

- маляры;

- мастера пиццы;

- мастер суши;

- медсёстры дошкольных образовательных учреждений;

- менеджер по продажам (работа в Польше);

- - младший муниципальный полицейский;

- монтажник строительных конструкций;

- монтажник строительных металлоконструкций;

- монтёр по сборке кабеля;

- мясник (работа в Германии);

- оператор выдувного формования;

- операторы швейного оборудования;

- отделочник;

- охранник мобильной группы;

- охранники;

- плотник;

- повара;

- помощник людей с ограниченными возможностями;

- помощник медсестры;

- помощник руководителя строительных работ;

- продавцы магазинов;

- руководители проектов;

- руководитель/ монитор- консультант;

- руководитель производственной смены;

- рыночный торговец;

- санитар;

- сантехники;

- сборщик трубопроводов;

- сварщики;

- скотник (Вайкуланы, Ликсна);

- слесарь металлоконструкций;

- слесарь монтажных работ;

- слесарь подвижного состава;

- специалист по бизнесу;

- специалист по закупкам;

- специалист по охране труда;

- старший бухгалтер;

- старший консультант;

- строитель;

- тестер компьютерной системы;

- технолог (металлообработка);

- технолог-механик;

- технолог швейного производства;

- токари;

- учителя латышского языка;

- учитель литературы (Салиенская средняя школа);

- учитель математики;

- учителя дошкольного физического воспитания;

- учителя дошкольных образовательных учреждений;

- фрезеровщики;

- физиотерапевт;

- швеи;

- шлифовщик;

- штукатур;

- электрики;

- электромеханик лифтов;

- электромонтёр;

- электрослесарь;

- эрготерапевт;

- юрисконсульт.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 65436023, 20243873.

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484369.

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