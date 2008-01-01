В ночь на четверг снег продолжится, днем потеплеет

Новости Латвия | 17 января 2018 | 22:13

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В ночь на четверг в центральной и восточной части Латвии снежный покров увеличится на 1-4 сантиметра, в свою очередь в западных районах страны ожидаются лишь небольшие осадки, сообщает агентство ЛЕТА.

Днем между облаков будет проглядывать солнце, местами возможен кратковременный снег.

Ночью и с утра будет дуть слабый ветер переменчивого направления, температура воздуха не упадет ниже -3..-8 градусов.

В четверг днем будет дуть слабый или умеренный южный ветер, а воздух прогреется до -3..+2 градусов.

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