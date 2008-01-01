С праздником!
Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
17 января
Именины:
Дравис, Тенис / Александр, Артемий, Денис
Гороскоп на день
Дева
24 августа
- 23 сентября
Если захотите - можете проходить и сквозь стены, главное - видеть цель и верить в себя. Сегодня ничто не сможет стать преградой между вами и объектом ваших стремлений.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -8 .. -10 C
- Утро
- -6 .. -8 C
- День
- -2 .. -4 C
- Вечер
- .. -2 C
- Ветер
- 6 .. 8 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.223 ()
|GBP
|0.8886 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|69.0251 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Рождество и Новый год жду с нетерпением и надеждой:
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {121}
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
5. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
6. Коммунальные службы предупреждают: выходить на неокрепший лед опасно {1}
7. Кто поможет бездомному Антону? {8}
8. Шум на работе! Как действовать? {1}
9. Ночной приют Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления „Социальная служба” готов к работе в холода
10. В 2018 году в SIA ,,Daugavpils autobusu parks” планируется закрытие 48 маршрутов
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 17 января 2018 | 22:13
В ночь на четверг снег продолжится, днем потеплеет
В ночь на четверг в центральной и восточной части Латвии снежный покров увеличится на 1-4 сантиметра, в свою очередь в западных районах страны ожидаются лишь небольшие осадки, сообщает агентство ЛЕТА.
Днем между облаков будет проглядывать солнце, местами возможен кратковременный снег.
Ночью и с утра будет дуть слабый ветер переменчивого направления, температура воздуха не упадет ниже -3..-8 градусов.
В четверг днем будет дуть слабый или умеренный южный ветер, а воздух прогреется до -3..+2 градусов.
Добавить комментарий