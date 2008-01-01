Выставка творческих работ Ольги Гаевой в библиотеке

Новости Культура | 17 января 2018 | 22:05

23 января в 15.00 в секторе периодики Латгальской Центральной библиотеки откроется персональная выставка творческих работ Ольги Гаевой – многолетний участницы даугавпилсского украинского культурно-просветительского общества «Мрия».

На выставке, представленной под названием «Вдохновение», на суд зрителей выносятся вышитые крестиком картины и гобелены различных жанров – пейзажи, натюрморты, анималистика и бытовые сцены.

Ольга Гаевая является уроженкой Украины. Родилась в Полтаве в далеком 1938 году. По окончанию средней школы поступила в Полтавский инженерно-строительный институт. До 1962 года работала в отрасли строительства на Украине, затем переехала в Даугавпилс. С 1963 по 1987 год трудилась в даугавпилсском отделе комплексного проектирования проектного института «Латкомунпроект», сначала старшим инженером, потом – главным конструктором.

Вышивкой Ольга Гаевая увлекается с 1993 года. Широкой аудитории ее работы представляются впервые. Тем временем, ее вышивка уже много лет украшает частные коллекции родственников, друзей и знакомых в Латвии, Германии, Израиле и на Украине.

На открытии выставки выступит ансамбль даугавпилсского украинского культурно-просветительского общества «Мрия», исполнив украинские народные песни.

Выставка творческих работ Ольги Гаевой «Вдохновение» будет доступна в секторе периодики Латгальской Центральной библиотеки с 23 января по 1 февраля.

Информацию подготовила:

Специалист по связям с общественностью

Латгальской Центральной библиотеки

Инга Геджуне

Тел.: 65476345

э-адрес: inga.gedzune@lcb.lv





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