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Новости Общество | 17 января 2018 | 22:02

Изменения в Обязывающих правилах расширяют возможности получения социальной помощи жителями Даугавпилса

17.01.2018. вступили в силу поправки к Обязывающим правилам Даугавпилсской городской думы № 46 " Материальная поддержка Даугавпилсского городского самоуправления незащищенным лицам".

1. Поправки предусматривают, что поддержка для покрытия расходов на питание детей

в учреждениях дошкольного образования Даугавпилса, в начальных и средних школах Даугавпилса (полдники),
в учреждениях среднего профессионального образования (обеды и полдник) в течение учебного года Даугавпилса,
в летних лагерях Даугавпилса и на предприятиях общественного питания в период летних каникул
 в дальнейшем будет присваиваться за полный месяц , в котором подано заявление, но одновременно с заявлением надо будет предъявить чеки, подтверждающие расходы (или другие документы, подтверждающие оплату), где указаны реквизиты ребенка.

2. Обеспечивая жителям Даугавпилса (пенсионерам и лицам с инвалидностью) право на получение медицинских услуг в других медицинских учреждениях Латвии, список стационаров был дополнен SIA "Rīgas 1.slimnīca". Таким образом, и в этом медучреждении даугавпилсские пенсионеры и лица с инвалидностью смогут 4 дня лечиться бесплатно.

Daugavpils.lv

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