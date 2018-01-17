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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 17 января 2018 | 22:02
Изменения в Обязывающих правилах расширяют возможности получения социальной помощи жителями Даугавпилса
17.01.2018. вступили в силу поправки к Обязывающим правилам Даугавпилсской городской думы № 46 " Материальная поддержка Даугавпилсского городского самоуправления незащищенным лицам".
1. Поправки предусматривают, что поддержка для покрытия расходов на питание детей
в учреждениях дошкольного образования Даугавпилса, в начальных и средних школах Даугавпилса (полдники),
в учреждениях среднего профессионального образования (обеды и полдник) в течение учебного года Даугавпилса,
в летних лагерях Даугавпилса и на предприятиях общественного питания в период летних каникул
в дальнейшем будет присваиваться за полный месяц , в котором подано заявление, но одновременно с заявлением надо будет предъявить чеки, подтверждающие расходы (или другие документы, подтверждающие оплату), где указаны реквизиты ребенка.
2. Обеспечивая жителям Даугавпилса (пенсионерам и лицам с инвалидностью) право на получение медицинских услуг в других медицинских учреждениях Латвии, список стационаров был дополнен SIA "Rīgas 1.slimnīca". Таким образом, и в этом медучреждении даугавпилсские пенсионеры и лица с инвалидностью смогут 4 дня лечиться бесплатно.
Daugavpils.lv
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