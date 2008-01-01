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Новости Общество | 17 января 2018 | 21:58

Музей приглашает жителей совместно создать выставку

Даугавпилсский краеведческий и художественный музей, в рамках празднования столетия Латвии, приглашает всех желающих принять участие в создании выставки «Рассказы о свободе: История Латвии в историях семей»

До 15 февраля каждый может принести интересные исторические свидетельства в музей, таким образом, включив рассказ своей семьи в общую историю свободы нашего государства.
В прошлом году в музее гостила лиепайчанка Ирена Орба, которая подарила вышивку работы своей мамы – коренной даугавпилчанки, сделанную в 30-ых годах прошлого века и которую хранила в память о Даугавпилсе. Она подарила музею и уникальные фотографии. На них, к примеру, виден сквер Пумпура и Храм Александра Невского, которого уже нет, Армейский магазин в Доме Единства. Так через историю отдельной семьи мы открываем для себя историю нашего города.
Выставку планируют разместить в зале для мероприятий, а музей обещает пополнить экспозицию своими, имеющимися в запасниках экспонатами.

Подробную информацию о выставке можно найти на домашней страничке музея в Интернете, в социальной сети Фэйсбук, а также по телефону 654 21247 

Daugavpils.lv

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