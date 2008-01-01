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Новости Латвия | 17 января 2018 | 21:46
Животным 2018 года в Латвии народ выбрал белку
В организованном Музеем природы голосовании населения животным года в Латвии была названа белка обыкновенная (Sciurus vulgaris). Выбор «Животного года» – одно из любимейших у публики мероприятий музея, он проводится с 2000 года.
Но если обычно перечень животных, которые претендуют на звание символа года, составляют музейные эксперты, и они же выбирают победителя, то к столетию Латвии организаторы предложили всем желающим поучаствовать в опросе и отдать голос за своего фаворита.
В ходе голосования в Интернете и в самом музее было получено свыше 2600 отзывов, и особенно жесткая конкуренция шла между ежом (Erinaceus europaeus) и белкой: 683 и 694 голоса соответственно. Среди других фаворитов были рыжая лиса (404 голоса), самое крупное в Латвии животное – лось (367) и горностай (294). На последнем месте оказался заяц-русак (252 голоса).
Белка – грызун небольшого размера с характерными кисточками на ушах и длинным пушистым хвостом. Зоолог Государственного исследовательского института лесного хозяйства Silava Янис Озолиньш даже утверждает, что в переводе с греческого название белки означает «обычный, сидящий в тени своего хвоста». В Латвии эти юркие зверьки в теплый сезон носят рыжеватую шубку, а к зиме линяют и становятся серыми. Обитают как в хвойных, так и в смешанных лесах, а также встречаются в садах, парках и на кладбищах. Если им недоступны дупла на деревьях, белки строят себе шарообразные жилища на сучьях деревьев, сооружая их из веточек, мха и сухих листьев. Питаются они в основном сосновыми семенами, орехами, а зимой – и почками деревьев. О присутствии белки нетрудно догадаться по характерным следам на снегу и следам ее жизнедеятельности – распотрошенным шишкам.
В Год белки в Музее природы будут проводиться тематические мероприятия, и первое из них – семейный день «Белочка – пушистый хвост» пройдет в субботу 27 января. В этом году музей призывает регистрировать увиденных белок и их следы на сайте www.dabasdati.lv.
В прошлом году животным года был объявлен угорь. Цель акции – привлечь внимание общества в Латвии к тому, какие животные встречаются в стране, и рассказать подробнее о конкретном виде.
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