В Даугавпилсе медколледж объединят с университетом

Новости Общество | 17 января 2018 | 21:43

Даугавпилсский медицинский колледж был в прямом подчинении Минобразования. Оно почти четыре года планировало реорганизацию учреждения, чтобы сократить в стране общее число вузов, сконцентрировать ресурсы высших школ и университетов, как это предусматривает стратегия ЕС. Весной прошлого года колледж предложили присоединить к Даугавпилсскому университету — и теперь план на стадии выполнения, сообщает LTV.

Уже с 1 марта колледж станет частью университета — такое решение приняли весной на проходившем в Даугавпилсе выездном заседании правительства.

«Это был такой политический вопрос. В этом случае это было решение правительства, и, конечно, мы рады. Вместе с министерством разработали очень детальный план присоединения. Как вы знаете, в основном такие объединения заканчиваются какими-то протестами. Тут мы работаем вместе, мы рассматриваем варианты, как это сделать по возможность безболезненно — и одновременно так, чтобы колледж сохранил и свой коллектив, и свои традиции», — заявил Арвид Баршевскис, ректор Даугавпилсского университета.

Хотя колледж просил министерство перенести объединение на начало следующего года, чтобы избежать ряда юридических и практических сложностей, решение о дате слияния — 1 марта — осталось неизменным.

В качестве обоснования упоминают грядущие выборы ректора Даугавпилсского университета. Однако в данный момент оба образовательных учреждения работают над общим планом развития, и студенты Медицинского колледжа видят много преимуществ грядущего сотрудничества. Некоторые, например, считают, что диплом Даугавпилсского университета — престижнее.

«Это будет интересная задача для нашего коллектива, студенты же выиграют... Я думаю, что будет возможность усовершенствовать научную работу. Что самое важное для меня как директора — колледж продолжит свою работу, только в новом статусе», — указала глава высшей школы Ливия Янковска.

В данный момент оценивают имеющиеся ресурсы. В будущем число сотрудников объединенной структуры планируется увеличить — привлечь к образовательному процессу практикующих врачей.

LSM