В суд предано дело о попытке убийства финалиста конкурса "Мистер Латвия" и его брата

Новости Происшествия | 16 января 2018 | 22:35

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Прокуратура Латгальского округа передала в Даугавпилсский суд дело о попытке двойного убийства, в результате которой тяжелейшие ранения получили финалист конкурса "Мистер Латвия — 2016" Эрик Приеде (на фото) и его брат Марис.

Как уже сообщал портал Delfi, 14 апреля 2017 года в Краславский участок полиции поступила информация о том, что из волости Анзелю (край Дагдас) в больницу доставлены двое пострадавших с огнестрельными ранениями — 22-летний Эрикс Приеде — Мистер Симпатия конкурса "Мистер Латвия — 2016" и его брат Марис. Огонь по нему из охотничьего ружья открыл владелец усадьбы, которую братья Приеде в законном порядке купили на аукционе, проведенном судебным исполнителем.

По делу был начат уголовный процесс, в рамках которого в тот же день задержали подозреваемого Гунтарса 1970 г.р.

Как рассказала порталу Delfi невеста Эрика — Сидния — эти драматические события разворачивались вечером 14 апреля. Эрик и Марис купили с аукциона недвижимость — усадьбу Крумини в волости Андзелю Дагденского края. Накануне Пасхи они приехали туда, чтобы поговорить с хозяином — Гунтаром — и предложить ему сложить и перевезти вещи. Тот от помощи отказался, а братья поселились в бане на территории усадьбы. На третий день, 14 апреля, когда Эрик и Марис находились как раз в бане, они услышали, что кто-то приближается к их жилищу. Когда открыли дверь, то последовал выстрел.

Сначала из охотничьего ружья выстрелили солью в плечо Марису.Второй выстрел был произведен в Эрика патроном, наполненным дробью. Мужчины бросились наутек в сторону соседей, однако нападавший продолжил стрелять. Эрику Приеде второй заряд дроби попал в спину, пробив легкие. Мужчина потерял сознание.

"Стрелявший фактически изрешетил ему легкие. "Скорая" отвезла Эрика, который находился в тот момент в тяжелом состоянии, в Резекненскую больницу. Там он пролежал пять дней, а затем его перевезли в специализированную клинику в Сауриеши, чтобы прооперировать легкие", — пояснила Сидния.

Что же касается владельца усадьбы, то сразу же после стрельбы он забаррикадировался в доме, однако полиции удалось его задержать.

Делфи