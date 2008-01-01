Во время пожара проломилась крыша: погибли два человека

Новости Происшествия | 16 января 2018 | 22:28

Пресс-фото Пресс-фото

В понедельник, 15 декабря 2018 года, около 18 часов пожарные выехали в Скайстскую волость Краславского края, где горела крыша жилого дома на площади 130 кв.м, сообщает ЛЕТА.

Крыша частично провалилась. В пожаре погибли два человека, ликвидирован он был около полуночи.

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