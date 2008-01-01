Даугавпилчане активно пересекают границу Белоруссии в упрощенном порядке

Новости Общество | 16 января 2018 | 22:08

Пресс-фото Пресс-фото

С 2011 года действует соглашение между Латвией и Беларусью об упрощенном порядке пересечении государственной границы. Жители Даугавпилса, Краславы, Зилупе, Дагды и еще 50 волостей нескольких краев имеют право на такое разрешение. В Даугавпилсе в прошлом году заявление на получение разрешения подало более 6000 горожан, рассказывает передача «Сегодня вечером» на LTV7.

Ряд приграничных латвийских территорий с Беларусью попадает под действие соглашения заключенного между республиками шесть лет назад. Это дает право людям проживающих в этих волостях получить разрешение на упрощенное пересечение границы.

Документ выдается, если у человека есть родственные связи, имеется в собственности недвижимость, получение медицинской помощи и ряд других. Для многих даугавпилчан такое разрешение – это не только возможность съездить на кладбище или в деревню к родственникам, но и прикупить на обратном пути продуктов, которые дешевле, чем в Латвии.

В 2017 году заявку на разрешение подало более 6000 жителей Даугавпилса. Владимир оформляет разрешение на протяжении пяти лет:

«Сложность в том, что надо успеть оформить все документы. К примеру, если в думе записываешься сегодня, то записывают на июнь или на июль. И это только то, что тебя примут в консульстве с этими документами. Справка к этому времени перестает быть действительной и надо еще раз ее делать».

Речь идет о справке из белорусского сельсовета, которая подтверждает, что на приграничных территориях у вас проживают или захоронены родственники, или же имеется в собственности недвижимость. Процедура обработки документов - самый длительный процесс, по мнению Владимира. Заполнение анкет в генконсульстве происходит быстро.

У Владимира в Браславском районе живет бабушка, похоронен дед. С посещением родных на обратном пути Владимир, как и многие пользователи разрешения, закупается в белорусских магазинах.

«Как и многие, еду заправится. Топливо дешевле в половину. Тоже есть своя корыстная цель. В Латвию можно ввозить 10 кг продовольственных товаров. Можно даже яйца, муку, макароны. Единственное, чего нельзя – молочные продукты. Можно вести алкоголь, но в основном люди едут из-за бензина. Он там стоит около 58 центов за литр», - говорит Владимир.

Избежать стояния в очереди сложно и сколько Владимир ни ездил, не берется объяснить, отчего зависит длительность ожидания.

«Последний раз мы ездили перед Рождеством. На обратном пути отстояли девять с половиной часов. При том, что дети в машине или инвалид. Никого не касается, все едут в общей очереди. Подъезжая на пункт, это было на латвийском КПП, спросили, что за проблема. Они ответили, что перестал работать сканер для паспортов, и они эти паспорта переписывали вручную. Есть такие нюансы. Бывает, что за два часа можно обернуться».

В государственной погранохране отмечают, что пиковые дни приходятся на субботу и воскресенье. В субботу все уезжают из Латвии, а на следующий день поток движется в обратную сторону. Возвращение начинается где-то с четырех часов вечера, а к полуночи транспортный поток иссякает. А самые напряженные месяцы – июль и август.

Образование очередей – неизбежный процесс, связанный с проверкой документов, рассказывает начальник Силенского КПП погранохраны Валдис Юкшс:

«Это из-за того, что ведется углубленный контроль транспортных средств и персон, потому что на въезд все должны заполнять декларации, а потом эти декларации проверяет таможня. Соответствует товар заполненной декларации или нет, а также мы смотрим, как на въезд, так и на выезд документы».

Отправляюсь в поездку, Владимир понимает, что очередь – это неизбежное зло.

«Понимаю, что когда едешь туда, то естественно все будут стоять, поэтому все немного морально готовы к тому, что будем стоять на границе. Самое быстрое – полтора часа. Проехал туда, заехал в магазин, заправился и вернулся обратно домой и такое бывает, но редко. Ближайший город Браслав – очень много встречаешь там знакомых, жителей города».

На границе также отлично понимают, что люди руководствуются не только родственными чувствами. По разрешению ездить можно не ограниченное количество раз, но провозит акцизные товары можно только раз в семь дней, продолжает начальник Силенского КПП Валдис Юкшс.

«Не секрет, что в Белоруссии цены намного ниже, поэтому интерес сохраняется и бывают случаи, что люди стараются как-нибудь спрятать, но мы совместными силами с таможней стареемся это выявить», сказал Юкшс.

В среднем около 40 000 человек в течение месяца пересекают границу.

«Было намного больше, когда этот договор был подписан. Когда ввели этот договор в 2011 году, тогда было намного больше. Сейчас, если мы смотрим последние три года, он держится на одном уровне», - отметил Юкшс.

Разрешение выдается на один год, его стоимость 20 евро. Это отдельный документ с фотографией и личными данными размером с идентификационную карту.

LSM