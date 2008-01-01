С праздником!
Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
16 января
Именины:
Лида, Лидия / Ирина
Гороскоп на день
Рак
22 июня
- 22 июля
Сегодняшний день должен переполнить вас оптимизмом. Все будет получаться без малейших усилий с вашей стороны. Однако такое положение вещей может некоторых слегка разозлить. Возможны неловкие ситуации на почве элементарной зависти.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -8 .. -10 C
- Утро
- -9 .. -11 C
- День
- -5 .. -7 C
- Вечер
- -7 .. -9 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2277 ()
|GBP
|0.8904 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|69.2832 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Рождество и Новый год жду с нетерпением и надеждой:
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {121}
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
5. Коммунальные службы предупреждают: выходить на неокрепший лед опасно {1}
6. Кто поможет бездомному Антону? {8}
7. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
8. В помещении музея общества пенсионеров «Дауэр» открыли «Уголок для души»
9. Шум на работе! Как действовать? {1}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 16 января 2018 | 20:16
Регистрацию на программу летней занятости полностью перевели в электронную среду
Молодежный отдел Департамента спорта и молодежи Даугавпилсской городской думы объявил о планируемой регистрации на программу летней молодежной занятости заранее неспроста – в этом году планируются нововведения, которые коснуться 13-14 летних претендентов на работу.
Раньше запись младших подростков проходила в школе, у социального педагога. Школа сама решала кто достоин работать, а кто –нет. Многие родители жаловались, что такой подход субъективен и сильно зависит от отношения учителей к конкретному ученику. В этом году регистрацию 13-14 летних подростков решили перенести в электронную среду. Для них регистрация на домашней странице www.jaunatne.daugavpils.lv начнется уже 3 февраля. Ровно в 11 часов.
Зайдя на домашнюю страницу Молодежного отдела необходимо найти раздел NODARBINĀTĪBA. Кликнув по нему, в правой части монитора появиться анкета, которую надо очень аккуратно и без ошибок заполнить на латышском языке.
Для школьников в возрасте 15-19 лет ничего с прошлого года не изменилось. Электронная регистрация для них начнется немного позже – 24 февраля в 11 часов.
Анкета уже доступна в интернете, поэтому ознакомиться с ее вопросами можно заранее, однако заполнять и отправлять свои данные нужно только после официального начала регистрации. После 11 часов назначенной даты еще до заполнения анкеты желательно обновить страницу, нажав кнопку F5, тогда в бланке активизируется кнопка SŪTĪT, которая позволит отослать заполненный документ.
Для тех, кому компьютер с выходом в сеть не доступен, работники Молодежного отдела 3 февраля с 11 до 13 часов и 24 февраля в то же время готовы предоставить свои компьютеры для регистрации. Необходимо просто подойти по адресу Саулес, 5А, однако, предупредим сразу - это не обеспечит никакого приоритета очередности, а возможно и затормозит процесс, если в Отдел придёт сразу большое количество человек.
Отметим, что количество рабочих мест по сравнению с прошлым годом останется прежним.
Заработная плата школьников будет рассчитываться исходя из минимальной заработной платы по стране.
Daugavpils.lv
Добавить комментарий