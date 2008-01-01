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Придется поступиться рядом амбиций, дабы не переживать слишком больших разочарований. Сегодня стоит быть пессимистом - сэкономите массу нервной энергии.
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Новости Общество | 16 января 2018 | 20:13
Руководство Думы встретилось с администрацией и родителями 26 детского сада
16 января руководство Думы посетило 26 детское дошкольное образовательное учреждение, в котором уже более года идут реновационные работы. Исполнение работ задерживается, поэтому было организована встреча. В диалоге активное участие принимали все заинтересованные стороны.
Родители детей задали все интересующие их вопросы. Дети проводят в саду больше времени, чем дома, поэтому родители хотят, чтобы малыши чувствовали здесь себя уютно. Один из главных вопросов родителей – почему так медленно идут работы?
На сегодняшний момент на объекте 8 рабочих. В первом корпусе идет косметический ремонт. Игорь Прелатов отмечает, что осталось решить 2 вопроса, касающихся первого корпуса. Они связаны с вентиляционными агрегатами и дверными блоками. После их решения первый корпус будет готов принять своих маленьких обитателей и их воспитателей. Руководство Думы обещало родителям и работникам сада, что будет контролировать ситуацию и работы закончатся летом этого года.
Daugavpils.lv
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