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16 января 2018 | 20:07

Вторник, 16 января: солнечно и ветрено

Весь день в Латвии будет ясное небо, однако возможна легкая облачность. Ближе к вечеру в прибрежных городах Курземе ожидается метель.

Порывистый юго-восточный ветер сохранится. Его скорость составит от 7 до 19 м/с. Столбик термометра будет на отметке от -4 до -9 градусов.

В столице во второй половине дня — от -4 до -6 градусов. Будет дуть сильный ветер, и его скорость составит от 6-8 до 13-16 м/с.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

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