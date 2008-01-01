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Не стоит недооценивать удачу, которая выпала на вашу долю. Во-первых, вы лишаете себя удовольствия, а во-вторых, она (удача) ведь и обидеться может. Раз ее здесь не ценят...
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 15 января 2018 | 20:11
Только один день покупать билеты на «Тайну Мистера Икс» в интернете особо выгодно!
2 февраля в 19:00 на сцену Даугавпилсского театра возвращается оперетта Имре Кальмана «Тайна Мистера Икс», она приглашает зрителя насладиться волшебным миром музыки и танца.
Даугавпилсский театр обращает внимание на уникальную акцию: билеты на этот спектакль можно приобрести по особо выгодной цене, не выходя из дома и не теряя времени в очереди в кассу.
Только 15 января, покупая билеты на оперетту «Тайна Мистера Икс» в интернете на www.bilesuparadize.lv, можно получить следующие скидки:
покупка 2 билетов – скидка 20 процентов;
покупка 3 билетов – скидка 30 процентов;
покупка 4 билетов – скидка 40 процентов.
Подарите себе сказочный вечер в театре!
Daugavpils.lv
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