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Новости Культура | 15 января 2018 | 20:11

Только один день покупать билеты на «Тайну Мистера Икс» в интернете особо выгодно!

2 февраля в 19:00 на сцену Даугавпилсского театра возвращается оперетта Имре Кальмана «Тайна Мистера Икс», она приглашает зрителя насладиться волшебным миром музыки и танца.

Даугавпилсский театр обращает внимание на уникальную акцию: билеты на этот спектакль можно приобрести по особо выгодной цене, не выходя из дома и не теряя времени в очереди в кассу.

Только 15 января, покупая билеты на оперетту «Тайна Мистера Икс» в интернете на www.bilesuparadize.lv, можно получить следующие скидки:

покупка 2 билетов – скидка 20 процентов;

покупка 3 билетов – скидка 30 процентов;

покупка 4 билетов – скидка 40 процентов.

Подарите себе сказочный вечер в театре! 

Daugavpils.lv

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