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Новости Общество | 15 января 2018 | 20:06
Ночной приют Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления „Социальная служба” готов к работе в холода
Ночной приют Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления „Социальная служба” готов к работе в холодных погодных условиях. В декабре 2017 года услугу ночного приюта получили 40 человек – 10 женщин и 30 мужчин. Всего в 2017 году клиентами Ночного приюта стали 162 человека. За первые 2 недели 2018 года социальные услуги получили 26 клиентов Даугавпилсского Ночного приюта
В зимний период, начиная с 16.10.17 года время работы ночного приюта - круглосуточно.
Общее количество мест в Даугавпилсском Ночном приюте: 16 спальных мест – для женщин, 16 - для мужчин, 8 мест в изоляторе, а также 20 сидячих мест. В случае необходимости Ночной приют может принять большее количество клиентов.
Клиенты ночного приюта обеспечены ужином и завтраком, получают услуги специалистов социальной работы, санитарную обработку, стирку белья, приём душа, можно посмотреть телевизор.
Четвертый год в Социальном/ночном приюте действует программа социальной реабилитации „Горячая еда - здоровая среда.” В рамках программы клиентам предоставляются:
бесплатное горячее блюдо (400 гр супа и 100 гр хлеба);
первичный медицинский осмотр для обнаружения платяных вшей и педикулеза;
рекомендации пройти профилактический осмотр (флюорография) у врача – пульмонолога в отделении легочных заболеваний Даугавпилсской региональной больницы;
консультации социального работника и социального реабилитолога о получении услуг Социального/ночного приюта и Социальной службы.
Каждый день от 60 до 120 клиентов получают бесплатную горячую еду.
Социальные работники Ночного приюта вместе с муниципальной полицией регулярно выезжают в районы наибольшего скопления людей без определенного места жительства. Совместные выезды с муниципальной полицией проводятся 8 лет. Ближайшие рейды запланированы на текущей неделе как в дневное, так и вечернее время.
Социальная служба просит жителей города быть отзывчивыми и неравнодушными к людям, оказавшимся в кризисной ситуации. В случаях необходимости просьба звонить по телефонам: 113, 654-21500 – полиция самоуправления.
Также о месте нахождения лиц без определенного места жительства можно сообщать работникам Даугавпилсского Ночного приюта в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по телефонам: 654-42691, 654-42694, 654-42698, 654-41698. В вечернее и ночное время - по телефону 654-42694.
Информацию подготовила специалист Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Cоциальная служба» по общественным отношениям и электронным услугам Марина Горкина
Daugavpils.lv
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